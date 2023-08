Bu sonbaharın ilham kaynağı çalışan şehirli kadın

OKUL ÜNIFORMASI

Sonbahar demek, biz çoktan okul sıralarından ayrılmış olsak da, okullu olmak demek. Ve gömlekler, şık jilet gibi etekler, lacivertler, griler, siyahlar yeniden popüler demek. Ben klasik giyim tarzını sevenlerden olduğum için 1970'lerin hafif bohem çizgisiyle bütünleşen bu tarzın yeniden popüler olmasına çok sevindiğimi söyleyebilirim. Bu sayede aşırı dekolteler ve fosforlar arasında karışan aklımız da bir nebze olsun yeniden yerine gelecek, stillerimiz de yeniden rayına oturacak...



MİNİ MİNİ ETEKLER

Bunu yazıyorum ama ne olur beni pişman etmeyin yazdığıma. Vücutlarımız birer askı ve her askı her parçayı taşıyamaz, bunu unutmayın. Defilelerde bile her manken her parçayı giyemez. Bazı kesimler, modeller, renkler bazı mankenlerde güzel görünür. Diğerlerinde görünmez bunu da kompleks yapmanıza ya da iyice hataya düşüp bizleri kötü gösterip perakende devlerinin daha da çok para kazanmasını sağlayan vücut olumlama kurbanı olmaya da gerek yok. Her askı her kıyafeti taşıyamaz. Yani uzun lafın kısası vücut proporsiyonunuz, boyunuz, bacaklarınız, sosyal ortamınız (giyinmek sosyal ortamdan bağımsız değildir unutmayalım) izin verdikçe bu tarz mini eteklere yatırım yapın. Bu trend size uyuyorsa keyfini çıkarın.