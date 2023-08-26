Bu sonbaharın ilham kaynağı çalışan şehirli kadın

"Hadi ama hava hâlâ 30 derecelerin üzerinde... Okullar bile Eylül ayı ortasında açılacak... E zaten yıllardır Eylül ve Ekim ve hatta bazı bölgeler için Kasım aylarında bile gayet güzel bir şekilde denizin ve güneşin tadını çıkartabiliyoruz... Şimdi hal böyleyken sakın sonbahar falan diyerek modumuzu düşürme" dediğinizi duyar gibiyim...
Ne deseniz haklısınız... Küresel ısınmanın da etkisiyle mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri kaydı... Kasım ayına kadar da düşen sarı, kırmızı yaprakların dışında dediğiniz gibi sonbaharı bize hatırlatacak pek de bir şey görmeyeceğiz şehirde... Ama kabul edelim ki moda açısından baktığımız zaman sonbahar-kış sezonu çoktan kapımızı çalmaya başladı bile... Bir yıl önce dünyanın dört bir yanında düzenlenen defilelerle gözümüze kestirdiğimiz tasarımları dolaplarımıza katma vakti geldi de geçiyor bile... Bir yandan da şöyle düşünün yazın son kısmında raflara yerleştirilen ürünlerin pek çok kısmı aslına bakarsanız sonbahar sonuna kadar sizi idare edebilecek parçalar olacak... Yani hazır indirim dönemi de dolu dizgin bir şekilde devam ederken yeni sezona ait parçaları dolaplarımıza hem de uygun fiyatlara katmanın tam zamanı...
"Peki bu sezonun en popüler trendi nedir?" diye soracak olursanız cevabım "Biziz" olacak... Evet, evet yanlış okumadınız... Biz sabahın erken saatinde kalkıp, ofisine giden kıyafetleri biraz üst üste, biraz dağınık, hem feminen ve sıcak, bir yandan da pratik ve rahat olan biz şehirli kadınlar... Giyilebilirlik bu sezonun en büyük trendi... Bunda tabii ki bir süredir sık sık konuştuğumuz çevreci, sürdürülebilir ve yavaş moda akımlarıyla da uyumla sessiz lüks kavramının da etkisi var... Pandemi süresince evinde eşofman takımları ve taytlarıyla oturan, dönemin sonunda kendisini payetli eteğiyle markete, pullu bluzuyla spor dersine giderken bulan kadınların yeniden gerçek dünyaya geri dönmesinin vakti gelmişti... Pandemide evde geçirdiğimiz süreçte kaybettiğimizi düşündüğümüz zamanların acısını sanırım moda dünyasının gelmiş geçmiş tüm trendlerini deneyerek geçiren bizlerin artık bir durulmamızın zamanı gelmişti...
İç çamaşırımızın üzerine transparan bir pantolon giymek için sahnede olmamız gerektiğini, payetli elbiselerin gece hayatına daha uygun olduğunu, kombinezon havasına sahip bir elbisenin ofis yaşantısına uygun olmadığını hatırlamamızın tam olarak yeri ve zamanıydı... Hadi kabul edin çizgili gömleklerinizi, üzerinize giydiğiniz rahat sweat-shirtleri, altınızdaki bol jean'i, iyi bir trençkotu siz de özlediniz... İşte moda dünyası da hem bu özlemin hem de tekrar giyinme kodlarına bir düzen gelmesi gerektiğinin farkında... Dediğim gibi bu sezonun ilham kaynağı biz şehirli, gerçek kadınlar...
Haydi gelin yakından bakalım trendlere ve sakin sakin yapalım yeni sezon alışveriş listemizi...
OFİS ŞIKLIĞI
Bu sezonun en büyük yükselişteki trendi kesinlikle ofis şıklığı... Griler, diz altı etekler, pantolonlar, şık gömlek ve ceketler çok ama çok popüler bu sonbahar-kış sezonunda... Büyük çantalar, sofistike ve ağırbaşlı kombinler... Biz danteller ve pullar arasındaki hayatımızdan aslına bakarsanız kolej modasıyla bir nebze de olsa çıkmayı başarmıştık. Orada kullandığımız kombinleri çok rahat bir şekilde ofis şıklığı üzerine çalışırken de kullanabiliriz...
ÇİZGİLİ GÖMLEK
İlkbahar-yaz sezonunda sosyal medyada en çok 'eski para kombinlerini' görmüştünüz... Nicole Richie Grainge ile yeniden popüler olan bu giyim tarzı ve sessiz lüks kavramları ile de uyumlu olan gömlekler ve özellikle de çizgili gömlekler bu sezon çok ama çok popüler...
BOL JEAN'LER
Tamam o pandemi öncesi giydiğimiz dapdaracık jean pantolonları hiçbirimiz özlemedik... İspanyol paça jean'ler için hep çok güzel doğru ama kombin yapmak da hep çok kolay değil. İşte tam da bu nedenle bol jean'ler çok ama çok popüler... Hem hareket etmesi kolay, hem günlük hayata uyumlu, hem sofistike... Bu sezon spor ayakkabınız, loaffer'ınız ya da babetlerinizle bu tarz jean'leri rahatlıkla kombinleyebilirsiniz...
SİYAH PALTOLAR
Bu sezon tek bir iyi parça alma şansınız varsa bu kesinlikle siyah bir palto olsun. Gelecek yıllar boyunca da rahatlıkla giyebileceğiniz bu parçayı, sezonun tüm renkleriyle ve stilleriyel de rahatlıkla kombinleyip giyebilirsiniz...
OKUL ÜNIFORMASI
Sonbahar demek, biz çoktan okul sıralarından ayrılmış olsak da, okullu olmak demek. Ve gömlekler, şık jilet gibi etekler, lacivertler, griler, siyahlar yeniden popüler demek. Ben klasik giyim tarzını sevenlerden olduğum için 1970'lerin hafif bohem çizgisiyle bütünleşen bu tarzın yeniden popüler olmasına çok sevindiğimi söyleyebilirim. Bu sayede aşırı dekolteler ve fosforlar arasında karışan aklımız da bir nebze olsun yeniden yerine gelecek, stillerimiz de yeniden rayına oturacak...
MİNİ MİNİ ETEKLER
Bunu yazıyorum ama ne olur beni pişman etmeyin yazdığıma. Vücutlarımız birer askı ve her askı her parçayı taşıyamaz, bunu unutmayın. Defilelerde bile her manken her parçayı giyemez. Bazı kesimler, modeller, renkler bazı mankenlerde güzel görünür. Diğerlerinde görünmez bunu da kompleks yapmanıza ya da iyice hataya düşüp bizleri kötü gösterip perakende devlerinin daha da çok para kazanmasını sağlayan vücut olumlama kurbanı olmaya da gerek yok. Her askı her kıyafeti taşıyamaz. Yani uzun lafın kısası vücut proporsiyonunuz, boyunuz, bacaklarınız, sosyal ortamınız (giyinmek sosyal ortamdan bağımsız değildir unutmayalım) izin verdikçe bu tarz mini eteklere yatırım yapın. Bu trend size uyuyorsa keyfini çıkarın.
TRENÇKOTLAR
Bu trendin yükselişi aslıa bakarsanız geçtiğimiz yıldan belliydi... Ama bu sezon gerçekten de trençkotsuz bir kombinle karşı karşıya kalmanız mümkün değil...
ŞALLAR VE ATKILAR
Uzun yıllar sonra ilk kez şal ve atkılar moda dünyasında bu kadar popüler... Durum öyle bir hale gelecek ki atkılar resmen battaniye kadar kocaman olacak bu kış sezonunda... Paltoların ve ceketlerin üzerine de bu tarz aksesuvarlar kullanmak çok popüler olacak.
ÇİÇEKLER
Bir yandan olgunluk, ciddiyet ve gerçek hayat diyoruz bir yandan da feminen öğelerden bahsediyoruz... İşte bu sezonun kadınsı öğelerinin başında çiçek desenleri var... Elbiselerde, eteklerde, çantalarda şık çiçek motiflerini bolca göreceğimiz bir sonbahar-kış sezonu bizi bekliyor.
BEYAZ GÖMLEK
Beyaz gömlek bu sonbahar-kış sezonunun en önemli parçalarından biri... Etekler, gömlekler, şortlar... Aklınıza gelebilecek her kıyafet beyaz gömleklerle bambaşka bir havaya bürünecek.
EKOSELER
Bizim lisenin forması ekose bir etek ve koyu renkte bir hırkaydı... Sanırım o yıllardan itibaren her zaman için ekose parçaları sevmişimdir. Bu sezon da ekoseler aklınıza gelebilecek her yerde. Ekose bir atkı ve ekose bir eteği dolabınıza katmanızın tam zamanı diyebiliriz.
BEYAZ TİŞÖRT HİÇ BU KADAR HAVALI OLMADI
Atlet, tişört, bluz... İsmine ne derseniz deyin, kesimi her nasıl olursa olsun özellikle iyi marka ve kumaşlardan beyaz tişörtleri dolaba katma zamanı. Bu sonbahar-kış sezonu jean'ler, deri pantolonlar, çeşit çeşit eteklerle kombinlenmiş beyaz tişört göreceğiz etrafta. Hazır Dior'dan Prada'ya her modaevi de bu işe el atmışken zarif logolar ya da iddialı sloganlarla beyaz tişörtler tasarlarken bu parçalara yatırım yapma zamanı.