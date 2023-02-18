Çevreci moda haftaları dönemi



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REKLAM KONUSU OLDU

Yani moda haftaları ülkelerin tanıtımları ve ticari ilişkiler açısından kesinlikle gerekli olsalar da çevreci bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmaya ihtiyaç duyuluyor. Bunu son dönemde en başarılı şekilde yapan ve dört büyük moda başkentine de örnek olan moda haftasıysa Kopenhag Moda Haftası... Danimarka Moda Haftası'nın CEO'su Cecilie Thorsmark, "Şu an bir iklim krizinin ortasındayız. Tüm endüstriler gibi moda endüstrisinin her alanının da bu konuda bilinçli ve ahlaklı bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Ancak endüstri içinde bu konuda ne yazık ki yeterince yasal dayanak yok. Her ülkenin konuya yaklaşımı ve bu konuda aldığı yasal kararlar birbirinden farklı. İşte tam da bu nedenle bizim gibi platformların hem örnek olacak hem de yol haritası oluşturacak kararlar almaları gerekiyor" diye konuşuyor. "Sürdürülebilirlik kelimesi bile ne yazık ki bir reklam sloganı oldu çıktı. Tam olarak bu kelime ne ifade ediyor, ne ifade etmeli ve bunun hukuki yaptırımı ne olmalı konusunda çok büyük boşluklar bulunuyor" diyen Thorsmark "Hepimizin kesin bir doğru istikamete ihtiyacımız var. Biz bu moda haftasıyla bunu hedefledik. Çok büyük modaevleri bize başvuruyor. Ancak onlardan beklenen ve BM'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını temel alan 18 maddeyi yerine getirmeleri gerekiyor. Bizim endüstrimiz yepyeni standartlara ihtiyaç duyuyor" diyor. Moda haftası bu amaçla ilk olarak sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık heyeti oluşturdu. Bu heyetin üyelerinden biri de Nicolaj Reffstrup...



18 MADDELİK İSKELET

Danimarkalı marka Ganni'nin kısa süre öncesine kadar CEO'su olan Reffstrup, "18 madde bizim moda haftamızın iskeletini oluşturuyor. Bu konuda ciddi olmadan bizimle birlikte olmanız mümkün değil. Şu an bu kriterlere uygun sunumlar yapan 28 modaevi ve tasarımcı bulunuyor resmi takvimde" diyor. Tüm bu süreç moda haftasının 2019 yılında karbon emisyon miktarını hesaplamasıyla başlıyor. 2023 yılı için kendilerine hedef olarak bu rakamı yarıya indirme hedefi koyuyorlar. Ve bundan yola çıkarak neler yapılabileceğine dair çeşitli çalışmalar yapılıyor. New York Times, genel olarak son bir yıldır tüm büyük moda başkentlerinin bu konu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtip, "Bu dönem çeşitli moda haftaları Kopenhag'ın çalışmalarını temel alacak çalışmalara yöneldi. Paris, New York, Londra ev Milano'da bu kadar sıkı kuralların uygulanması pek de mümkün değil" diyor