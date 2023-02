Çevreci moda haftaları dönemi

MODA HAFTASIZ OLMAZ

Neyse sonuç olarak bundan birkaç yıl önce moda haftaları bambaşka bir tavra, öncelikler listesine sahipti. "E peki ne oldu, ne değişti? Ne zararı var ki moda haftalarının?" diye soranlara hemen cevap vereyim... Moda haftaları, ülkelerin seri üretimin dışında yaratıcı zekayla üretim yapabilmesinin ispatıdır... Yani seri üretimde binlercesi hatta on binlercesi 10 bin dolar ederken bir elbisenin, işin içine tasarımcı imzası girince sadece tek bir elbise o rakama alıcı bulur... O defileler serisi, yurt dışından yüzlerce insanın ülkeye gelmesi anlamına gelir. Gelen misafir o ülkenin hem tasarımcısını, hem ülkenin yeme-içme sektörünü, hem otellerini, hem eğlence mekanlarını yani her şeyini öğrenip ülkelerine geri dönerler. Moda haftaları ülkelerin gövde gösterisi yaptıkları alanlardır. Mercedes- Benz sponsorluğunda İstanbul'da yapılan, pandemi döneminde dijitale aktarılan ve son iki sezondur artık yapılamayan moda haftası emin olun ülkenin tanıtımı için çok büyük öneme sahipti.



214 BİN TONLUK KARBON EMİSYONU

Neyse gelelim bu haftaki konumuza... Ülkeler kendi moda haftalarını koruyup, güçlendirirken bir yandan da artık bambaşka değerler üzerine inşa etmeye başladı. Çünkü çevreci moda anlayışı, dünyanın korunması ana prensibi hepimiz için ana prensip olmak durumunda... New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir makalede moda haftalarının, son dönemde moda dünyasında egemen olan çevreci anlayışa rağmen, birer 'çöp üretim' merkezi haline geldiğini ve ülkelerin bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini yazdı. Sadece 15 dakika süren defilelerin hazırlık sürecinin altı ay aldığının altını çizen gazete, "Davetiyelerden, içilen sulara ait pet şişelere ve yemek artıklarına kadar moda haftalarının ardından sadece kilolarca çöp kalıyor. Bir de buna farklı coğrafyalardan bu moda haftalarına gelen insanların uçağa binmesini ekleyin... Moda haftalarında geride kalan karbon ayak izi gerçekten de çok üzücü... Sadece satın alma ekiplerinin, tasarımcıların, uluslararası medyanın moda haftalarına katılabilmek için bir yerden diğerine gitmek için uçakla yolculuk yapması her yıl 214 bin tonluk karbon emisyonun neden oluyor. Bu enerji Eiffel Kulesi'nin aydınlatılması için 3 bin 600 yıl boyunca harcanacak olan enerjiye eşit" yorumunda bulundu.