Doğru mu giyiyoruz? Son yılların favorisi yüksek bel pantolonlar için en iyi ipuçları

Yüksek belli pantolonlar her ne kadar geniş bir alanda giyilebilecek bir kombin parçası olsa da, aynı zamanda birçok hatayı yapmayı da mümkün hale getiriyor. Bu nedenle bu pantolonları hangi parçalarla bir araya getireceğinizden emin olarak en iyi görünüme sahip olabilirsiniz. İşte o ipuçları...
Üstüne daha kısa giysiler giyin.
Bu giysiyi giymenin ideal yolu beli ortaya çıkarmaktır. Uzun veya geniş giysilerle bu pantolon modelini kapatmak, görünümünüzü oldukça sıradan hale getirebilir. Kalçaların hemen üzerinde olan üstleri, bluzları veya tişörtleri seçmek en ideal tercihlerden biridir.
Kısa kazaklarla kombinleyin.
En sevdiğiniz stile bağlı olarak kısa veya uzun kollu kısa kazaklar da giyebilirsiniz .
Bluzlarınızı veya tişörtlerinizi düğümleyin.
Büyük beden bir tişört giymek istiyorsanız, beline bir düğüm atın. Düğmeli uzun bir bluz ise, pantolonun ilk düğmesine kadar düğmeleyin ve giysinin 2 tarafını kıvırarak minik bir düğüm atın. Böylece hem minimal hem de hareketli bir tarza sahip olabilirsiniz.
Üst parçayı pantolonun içine sokun.
Yüksek bel pantolonları, uzun veya bol giysilerle kombinleyecekseniz, pantolonun içine soktuğunuzdan emin olun. Pantolonun veya bel bandının ilk düğmesini ortaya çıkarmak için gömleği veya bluzun tamamını veya gömleğin sadece önünü pantolonun içine alarak, tarzınızı daha belirgin hale getirebilirsiniz.
Doğru boyutu seçin.
Çok dar veya çok küçük pantolonlar, vücut hatlarınızda zorlama bir görüntüye neden olabilir veya çok büyük görünüyorlarsa bedeninize gereksiz bir hacim katarlar. Seçtiğini yüksek bel pantolonun bedeninize iyi oturduğundan emin olun ve diğer aksesuarlarla kombinlerken etek boylarını göz önünde bulundurun.
Ayakkabılarınızı gösterin.
Yüksek belli pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılarla çok iyi şekilde kombinlenir, çünkü bacaklarınızı uzatma etkisi ile hem ince hem de uzun bir görünüme kavuşmanızı sağlar.
Casual bir görünüm istiyorsanız kot pantolon giyebilir ve paçalarını katlayabilirsiniz. Çok dar olmayan modeller seçin, böylece istediğiniz yükseklikte katlayabilirsiniz.
Eğer spor ayakkabılarla kombinleyecekseniz düz kesim pantolonları tercih edin .
Hafif kumaşları seçin.
Belki çok dar ve rahatsız olacağını düşündüğümüz için belimize kadar gelen pantolonları giymeye cesaret edemiyoruz ama seçerken hafif ve bol kumaşlardan bedeninize uygun olanları tercih edin.
Bir kemer veya elastik kemerlerle belinizi vurgulayın.
Bele kemer takmak, vücudunuzu ikiye bölen bir görsel etki yaratır. Görünümünüzü stilize etmek için kombin yaptığınız giysilerle aynı renkte bir kemeri seçebilirsiniz. Aynı etkiyi beli lastikli pantolonlarla da elde edebilirsiniz.