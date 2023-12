Gotik prenseslerin dönemi: Simsiyah renk, danteller, porselen beyazı ciltler

Ofislere her yeni jenerasyonun adım atmasıyla giyim tarzları da bir anda baştan ayağa değişiyor. Bilmem fark ediyor musunuz ama rap kültürün etkisinde bustiyerler, bol pantolonlar ve spor ayakkabılarla dolaştı bir dönem genç kızlar ofis koridorlarında... Eşofmandan farklı olmayan kıyafetler, aşırı büyük ve salaş modeller hepimizin kabul edelim modadan soğumasına neden oldu. Peki ne mi oldu?



Trend çok hızlı değişti. Pandemi sonrasında evde otururken giydikleri döneme yakın kıyafetlerle ofislerde dolaşanlar şimdi yavaş yavaş bambaşka bir trendi takip etmeye başladı. "Nedir o yeni trend?" diye soranlarınıza hemen yanıt vereyim. Gotik trendi inanılmaz bir hızla moda dünyasında, özellikle de ofis giyiminde yükselişe geçmiş durumda. Z jenerasyonu iş hayatına kısaca gotik tarzı soktu diyebiliriz. TikTok gibi sosyal medya platformlarında beyaz yakalı gotiğin hashtag'i 25 milyon kezden fazla paylaşılmış durumda... Saçlar daha koyu, yüzler bembeyaz, tırnaklar koyu, rujlar koyu... Bu genel görüntü size tanıdık geldi mi? Gotik tarzın, rap modasına göre en iyi tarafı aslına bakarsanız etek ve elbiselerin ağırlıklı olarak kullanılıyor oluşu... Danteller, beyazlar ve siyahlar bir arada... Rugan siyah botlar, file çoraplar, minicik çantalar da yine bu tarzla son derece uyumlu... Yani ofiste şıklık dalgası var ancak gotik tarzın aykırı ve sert duruşuyla birlikte... Hadi gelin kökeni yüzlerce yıl ötesine dayanan bu moda trendinin kökenine ve şimdi yeniden popüler olmasının nedenlerine...

Gotik kültürü yaklaşık 12'nci yüzyıl Avrupası'nda ortaya çıkan bir moda trendidir. O dönemde yaygın olan Romaesk mimarisinden etkilenen terziler, gotik tarzı moda akımı haline getirmiştir. Ve İngiltere, Fransa ve İtalya'da yaygın olan bu moda akımı dönemin karanlık ve mistik mimarisini giyim kültürüne yansıtarak günümüze kadar gelen bir moda akımı başlatmıştır. Gotik kelimesinin kökeni Güney İskandinavya'da bulunan ve Gotland bölgesinde yaşayan Cermen kavminden gelir. Gotik sanatı, Orta Çağ'ın sonlarından Rönesans döneminin başlarına kadar yaygın olan bir sanat akımıdır. Yani Gotik kültürünün rüzgarı 12'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyıla kadar devam etmiştir. Özellikle dönemin sanat dallarında gotik tarzın yansımalarını ağırlıklı olarak görmekteyiz.







Gotik mimarinin ön planda olduğu bu dönemde, gotik tarz resim ve heykel sanatlarında da etkisini göstermiştir. Gotik sanat ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Ardından tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Giyim sektörü her ne kadar sanat dallarından uzakmış gibi görünse de dönemin akımlarından oldukça etkilenen ve dönemin ruhunu yansıtan tasarımlarıyla birlikte akımlarla iş birliği içerisindedir. Hatta giyim modası, çoğu zaman dönemin tarihsel ve sosyolojik vurgularını yapmalarıyla tarihe ışık tutmuştur. Görkemli bir dönem olan Gotik Çağ, Orta Çağ'ı geride bırakarak 1250-1500 yılları arasını kapsayan ve Rönesans'ın habercisi olarak kabul edilen bir akımdır. Bu etkileyici mimari, giyim modasına da yansımıştır. Asil sınıfın ilgi gösterdiği bir dönem olan bu yüzyılda ipek kumaşlar ve uzun elbiseler popüler hale gelmiştir. Avrupa'daki kral ve kraliçeler, önemli ve nadir bulunan pahalı ipek kumaşı kullanmışlar ve görkemli elbiseler giymişlerdir. Kürkler ve uzun yünlü elbiseler popüler olmuştur. Yani kısaca görkem, iddia, lüks ve karanlık bir yan gotik tarzın DNA'sını oluşturur...



Google'da siyah renk ile ilgili aramaların yüzde 95 artması, gotik giyim tarzına dair aramaların yüzde 477 oranında artması bu trendin sadece bu sezon değil önümüzdeki birkaç sezon boyunca da yükselişte olacağının en büyük ispatı. Financial Times gazetesi TikTok'ta goth kelimesininin 10.8 milyar kez görüntülendiğini, gothgirl kelimesinin de 6.5 milyar kez görüntülendiğine dikkat çekerek şu yorumları yapıyor: "Dior'un gelecek ilkbahar-yaz sezonu için tercih ettiği tarz gotik bir tarz. Yüzler bembeyaz, saçlar koyu, danteller ve ipeklerle sarılı mesafeli ancak iddialı ve güçlü kadınlar. Romantik, dişi, seksi ancak çok güçlü ve mesafeli kadınlar... Pullardan ve payetlerden sıkılanlar bir anda kendilerini kadifelere, dantellere ve ipeklere sarılmış olarak buldu. Bembeyaz porselen ciltlerin popüler olduğu son derece iddialı bir dönem... Bu tarz kıyafetleri kırmızı halıda gördüğümüz gibi bir yandan da ofislerde ve günlük hayatta da sıklıkla görmeye başladık. Trend son derece yaygın bir şekilde aramızda. Önümüzdeki yıllarda da daha da yaygınlaşacak."



Modern gotik tarz son bir yıldır yavaş yavaş yeniden popüler olmaya başladı. Ve bu tarz yüzlerce yüzyıl öncesine ait gotik giyim tarzının popüler bir yorumudur. Geleneksel gotik tarzın öğelerini modern moda trendleriyle birleştirerek, karanlık, dramatik ve etkileyici bir görünüm yaratır. Beyaz, gri, kırmızı, mor ve lacivert gibi diğer karanlık tonlar da sıklıkla kullanılır. Modern yorumda deri, kürk, ipek, kadife, şifon, tül ve dantel ile birlikte lateks ve rugan detaylar da göze çarpar. Modern gotik tarzın en önemli özelliklerinden biri, metal aksesuvarlar ve büyük kemerlerdir. Bu kadar detaylıca anlatınca ofiste ve sokakta bu tarzda gördüğünüz kişiler de daha çok dikkatinizi çekmeye başladı öyle değil mi? Gotik stili tercih edenler, gizemli ve dramatik bir görünüm elde etmeyi amaçlar. Bu akımda, zarafetin karanlık yüzü vurgulanırken, feminenliğin öne çıkarılması da önemli bir unsurdur. Renk tercihlerinde siyah, gotik tarzın vazgeçilmezidir. Siyah renk, gizem ve dramatizmi temsil eder ve bu nedenle bu akımda çok sık kullanılır. Buna ek olarak, bazen koyu renklerle birlikte kırmızı, mor veya lacivert gibi zengin renkler de gotik tarzın paletini zenginleştirebilir.



GOTİK TARZDA GİYİNME REHBERİ



Siyah olmazsa olmaz



Tüm Goth zımbalarının en klasik ve zamansız olan siyah, gecenin, kuzgunun ve karanlık ruhunuzun rengidir.



Kaba botlar







Aslına bakarsanız bu botlar kaba olsalar da özellikle soğuk kış aylarında çok kullanışlı... Dr. Martens ve New Rock botları her zaman güzel görünür ve herhangi bir kıyafetle kombinlenmesi de gerçekten kolaydır. Dilerseniz gotik vegan botlar ve ayakkabılar da alabilirsiniz.



File tayt







Fishnet-y ile ilgili her şey özellikle 80'lerin Trad Gotları arasında popülerdi, ancak yine de hünerlerini koruyorlar. Balık ağları, balina ağları... Gündüz veya gece giyilebilir veya giyinebilir. Mookychick'in file taytların her şeyle nasıl giyileceğine dair makalesine bakın.



Metal detaylar



Metal detaylar bu tarz giyinmenin olmazsa olmazları arasında... Siyah renkle oldukça uyumlu olan metal detaylı bir kemer bu tarzda giyinmek isteyenlerin muhakkak dolaplarında olmalı.



Çarpıcı makyaj



Gotik makyaj, abartılmış ve dramatik bir tarza sahiptir. Derin ve koyu renklerle gözler belirginleştirilir, sivri hatlı dudaklar ve soluk cilt tonları tercih edilir.