Gözler üzerinizden ayrılmayacak! En iyi bikini seçiminin sırrını veriyoruz

Bikini seçimi, yaz aylarına giriş sırasında en çok kararsız kalınan konulardan biri. Mükemmel seçimin sırrı ise çok basit! Vücut şekliniz size en iyi mesajı veriyor. İşte doğru kararı vermek için hangi vücut tipine göre hangi bikiniyi seçebileceğinizin ipuçları…

KUM SAATİ VÜCUT TİPİ

Vücut şekliniz bir kum saati ise, şanslısınız! Bu silüet doğal olarak orantılı ve dengelidir. Bikini seçiminin anahtarı ise net bir şekilde ortaya çıkan belinizi ve harika bacaklarınızı vurgulamaktır.

Omuzların ortasından askılı, basit veya ipli bikini altını tercihleriniz arasına alabilirsiniz. Bu vücut tipinde basit tasarımlar en iyi sonuçları verecektir. Bu minimalist bikiniler, vücut hatlarınızı tamamen kapatmak yerine en iyi noktaları vurgulamanızı sağlayacaktır.

Kıvrımlarınızı vurgulayan fırfırlı veya süslemeli bikini takımlarını seçebilirsiniz.

Üst ve alt renklerinizin eşleştiğinden emin olun. Renkleri karıştırmak vücudunuzun orantısız görünmesine neden olabilir.

Beli saran tek parça mayolar, belinizi güzelleştirecektir. Rengi, göğüs ve kalça boyunca nispeten eşit tutmayı unutmayın.

ÜST VÜCUT GENİŞ KUM SAATİ VÜCUT TİPİ

Üst kum saati vücut tipi, normal kum saatine çok benzer. Ana fark, üst vücudunuzun kalçalarınızdan gözle görülür şekilde daha büyük olmasıdır. Güzel bir bikini seçmenin püf noktası, belinizi vurgulayan ve üst ile alt kısmı görsel olarak dengeleyen bir bikini bulmaktır.

Basit, düz renk askılı üstler veya üçgen üstler. Desenli ve işlemeli altlarla kombinleyebilirsiniz.

Göğüs ve kalçalarınızı görsel olarak dengelemek için daha koyu üstler ve daha açık bikini altları.

Kalçaları fırfırlı, retro tarzı tek parça takımlar.

Fırfırlı veya süslemeli altlarla eşleştirilmiş basit askılı tankiniler.

ARMUT VÜCUT TİPİ

Armut vücut tipi olarak da bilinen bir alt kum saati, belirgin bir şekilde vurgulanmış bir bele ve kalçalardan gözle görülür şekilde daha küçük bir göğüse sahiptir. Bu vücut tipi için mayo seçmenin püf noktası, bikini altını olabildiğince sade tutarken üst vücudunuza hacim katan bir mayo bulmaktır. Dengeli bir silüet elde etmek için belinizi de vurgulamalısınız.