Gözler üzerinizden ayrılmayacak! En iyi bikini seçiminin sırrını veriyoruz

Bikini seçimi, yaz aylarına giriş sırasında en çok kararsız kalınan konulardan biri. Mükemmel seçimin sırrı ise çok basit! Vücut şekliniz size en iyi mesajı veriyor. İşte doğru kararı vermek için hangi vücut tipine göre hangi bikiniyi seçebileceğinizin ipuçları…
KUM SAATİ VÜCUT TİPİ
Vücut şekliniz bir kum saati ise, şanslısınız! Bu silüet doğal olarak orantılı ve dengelidir. Bikini seçiminin anahtarı ise net bir şekilde ortaya çıkan belinizi ve harika bacaklarınızı vurgulamaktır.
- Omuzların ortasından askılı, basit veya ipli bikini altını tercihleriniz arasına alabilirsiniz. Bu vücut tipinde basit tasarımlar en iyi sonuçları verecektir. Bu minimalist bikiniler, vücut hatlarınızı tamamen kapatmak yerine en iyi noktaları vurgulamanızı sağlayacaktır.
- Kıvrımlarınızı vurgulayan fırfırlı veya süslemeli bikini takımlarını seçebilirsiniz.
- Üst ve alt renklerinizin eşleştiğinden emin olun. Renkleri karıştırmak vücudunuzun orantısız görünmesine neden olabilir.
- Beli saran tek parça mayolar, belinizi güzelleştirecektir. Rengi, göğüs ve kalça boyunca nispeten eşit tutmayı unutmayın.
ÜST VÜCUT GENİŞ KUM SAATİ VÜCUT TİPİ
Üst kum saati vücut tipi, normal kum saatine çok benzer. Ana fark, üst vücudunuzun kalçalarınızdan gözle görülür şekilde daha büyük olmasıdır. Güzel bir bikini seçmenin püf noktası, belinizi vurgulayan ve üst ile alt kısmı görsel olarak dengeleyen bir bikini bulmaktır.
- Basit, düz renk askılı üstler veya üçgen üstler. Desenli ve işlemeli altlarla kombinleyebilirsiniz.
- Göğüs ve kalçalarınızı görsel olarak dengelemek için daha koyu üstler ve daha açık bikini altları.
- Kalçaları fırfırlı, retro tarzı tek parça takımlar.
- Fırfırlı veya süslemeli altlarla eşleştirilmiş basit askılı tankiniler.
ARMUT VÜCUT TİPİ
Armut vücut tipi olarak da bilinen bir alt kum saati, belirgin bir şekilde vurgulanmış bir bele ve kalçalardan gözle görülür şekilde daha küçük bir göğüse sahiptir. Bu vücut tipi için mayo seçmenin püf noktası, bikini altını olabildiğince sade tutarken üst vücudunuza hacim katan bir mayo bulmaktır. Dengeli bir silüet elde etmek için belinizi de vurgulamalısınız.
- Geniş askılı desenli, fırfırlı ve süslemeli üstler - üst bedeninizi geliştirecekler. Ekstra hacim için push-up üstleri de seçebilirsiniz.
- Altları daha koyu olan açık renkli üstler. Kalçalarınızı daha geniş gösterecekleri için yüksek kapatıcılıklardan uzak durun.
- Geniş askılı, paçaları yüksek kesimli tek parça mayolar.
- Üstleri açık renkli, süslemeli ve dolgulu tankiniler. Bu kombini daha koyu alt gruplarla eşleştirebilirsiniz.
KAŞIK VÜCUT TİPİ
Kaşık vücut tipine sahipseniz, kalçalarınız üst vücudunuzdan çok daha geniştir ve raf gibi bir görünüme sahiptir. Vücudunuzun en iyi bölümü ise alt bacaklarınız ve kollarınızdır, bu yüzden onları gösterdiğinizden emin olun! Doğru bikiniyi seçmenin püf noktası, karnınıza ve kalçalarınıza olan ilgiyi en aza indiren bir bikini bulmaktır.
- Üst bedeninize dikkat çeken desenli, fırfırlı ve süslemeli üstler. Ekstra hacim için şınav da seçebilirsiniz.
- Omuz boyunca ortada askılı açık renkli üstler.
- Herhangi bir süsleme olmadan daha koyu alt kısımlar.
- Retro pin-up mayolar size çok yakışacaktır! Altları koyu olan ve beli büzgülü olanları seçin.
ÜÇGEN VÜCUT TİPİ
Üçgen iseniz, üst bedeniniz çok incedir, kalçalarınız ise omuzlarınızdan bile daha geniştir. İşin püf noktası, üst bedeninize hacim eklemek ve kalçaları vurgulamaktır. Vücudunuzun en iyi bölümünü gösterdiğinizden emin olmak için bacaklar, güzel kollar ve düz bir karnı ortaya çıkarabilirsiniz.
- Üst bedeninize dikkat çeken desenli, fırfırlı ve süslemeli üstler. Koyu renkli altlarla eşleştirildiğinde en iyi sonucu verirler.
- A kesim etekli ve orta derecede derin dekolteli mayo elbiseleri.
- Straplez bandeau bikini üstleri sizin için mükemmel bir seçim. Biraz daha fazla hacim için destekli olanları da seçebilirsiniz.
- Hafif veya fırfırlı büstleri veya yüksek bel olan tankinileri seçebilirsiniz.
TERS ÜÇGEN VÜCUT TİPİ
Ters üçgenler ince bir bele, geniş göğüs ve omuzlara ve ince kalçalara sahiptir. Alt bedeni ve göğüslerinizi ön plana çıkaran mayolar seçmelisiniz.
- Kalın askılı, sade, düz renk askılı üstler.
- Altları süslemeli koyu renkli, basit üçgen üstler veya yandan bağcıklı altlar.
- Kenarları oyuklu, kalça süslemeli ve derin yakalı tek parça takımlar. Kum saati şeklinde bir etki elde etmenize yardımcı olacaklar.
- Basit askılı üst ve altları fırfırlı veya süslemeli tankiniler.
- Straplez üstlerden kaçının. Daha fazla vücut göstermek istiyorsanız, harika bacaklarınızı göstermek için minik ipli bikini altları giyebilirsiniz!
DÜZ VÜCUT TİPİ
Bu vücut tipinin birçok adı vardır: dikdörtgen, düz, çocuksu. Vücudunuz orantılıdır, ancak belirgin bir bel yoktur. En iyi bikiniyi seçmenin püf noktası, belinize oturan giysiler giymek ve hem üst hem de alt gövdeye hacim kazandırmaktır.
- Fiyonk, bağcık gibi detaylı açık renkli, desenli ve fırfırlı üstler. Ekstra hacim için şınav seçin.
- Kalçalarınıza hacim katan etekli ve fırfırlı altlar. Yandan bağcıklı altlar da size çok yakışacak.
- Belinizi daha ince gösteren çapraz önden tek parça mayolar.
- Göğüs ve kalça çevresi işlemeli, beli koyu renk tankiniler.