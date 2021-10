Halima Aden: Oyun için kendinizi değiştirmeyin oyunu değiştirin

Bir yıl içinde dünyanın en büyük model ajanslarından biri olan IMG Models ile kontrat imzaladı. Ve o yıl New York Moda Haftası'nda Kanye West'in Yeezy markası için ilk defa defilede yürüdü. Mankenlik ve şöhret hayali kuran birçok genç kızın tüm hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü düşünün bir an. Ancak yıllar içinde Halima Aden moda dünyasının en azından podyumların kendisine göre olmadığına karar verdi. Pandemide Aden podyumlara veda kararı aldı. Halima Aden, bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek artık defilelere çıkmayacağını duyurdu ve "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi" diyerek yine tüm dünyada büyük dikkat çeken bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta Türk internet alışveriş sitesi Modanisa için hazırladığı koleksiyon için Türkiye'ye gelen Aden'le moda dünyasını, son çalışmasını, podyumlara bakışını konuştuk.