Hayal kırıklığına uğradığınız siparişler! İnternetten en iyi kıyafet alışverişini yapmanın püf noktaları

Elbise bedeninizi bilseniz bile, çevrimiçi siparişinizin bir şekilde yanlış olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni, her mağazanın S, M ve L bedenleri için farklı ölçüler kullanması olabilir. Bu nedenle, bir sonraki çevrimiçi satın alma işleminizin bir iade politikaları kabusuna dönüşmemesini sağlamak için daha fazla bilgi ve ipucu ile donatılmış olmak en iyisidir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:49

Bir daha yanlış kalıp satın almaktan kaçınmanıza yardımcı olmak için, sgelecekte izlemeniz gereken bazı önemli ipuçları bulunuyor. Bu detaylara dikkat ederek, internet üzerinden satın aldığınız kıyafetler ile ilgili kötü sürprizlere yaşama ihtimalinizi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o püf noktaları...

STİLLERİNE VE SİLÜETLERİNE GÖRE KIYAFET SATIN ALIN Kıyafetlerin üretildiği tasarımlardan emin olmak, denemeden üzerinize tam oturan giysiler almanıza yardımcı olabilir. Bunun başlıca nedeni, ceketler gibi vücuda oturan giysilerin birçok kesin ölçüme bağlı olmasıdır. Bunun yerine, yalnızca bel ve göğüs ölçülerine ihtiyaç duyan A kesim ve flanel elbiseler gibi stilleri tercih edin. Ekstra güvenli olmak için, kloş etek kalçaları sarmadığı için yalnızca bel ölçüsüne ihtiyaç duyar. En sık hangi tarzda ve hangi bedenlerde giydiğinizi hızlıca dolabınızı kontrol edebilirsiniz. Bu, çevrimiçi satın almanız için en güvenli olan hareket olacaktır. İÇ DİKİŞ ÖLÇÜNÜZÜ ÖĞRENİN. İç dikişinizi bilmek, internetten pantolon satın almak için yararlıdır çünkü bacağınızın kasıklarınızdan pantolon paçalarının açıklığının sonuna kadar ne kadar sürdüğünü bilirsiniz. Birinin iç bacağınızı, kasığınızın tepesinden ayak bileği kemiğinizin tabanına kadar ölçmesini sağlayarak anlayabilirsiniz. Düz durduğunuzdan ve ayaklarınızın kalça genişliğinde açık olduğundan emin olun. DOĞAL BEL NOKTASINI BULUN Herkesin bel yüksekliği farklıdır, bu yüzden kendinizi nerede bulacağınızı bilmek için bir tarafa eğilmeli ve belinizin doğal kıvrımını bulmalısınız. Kıvrımınızın olduğu noktadan ölçüm yapmak size bel ölçünüzü verecektir. Mezurayı biraz gevşek bırakarak çok fazla sıkmadığınızdan emin olun.

ÇEVRE ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN Alt gövde çevre ölçüsünü öğrenmek, özellikle mayolar ve ısmarlama pantolonlar için kullanışlıdır. Mezurayı bacaklarınızın arasından önden arkaya geçirmeden önce belinize bir ip bağlayın. Mezurayı belinizin hizasında tuttuğunuzdan emin olun. Bandı önden sıkıştırın ve ölçümü not edin. Tüm çevrenizi ölçmek için aynısını yapın, ancak bu sefer belinizden başlayarak arkadan öne doğru ölçün. Bu kısımda size yardımcı olacak birini bulmanız faydalı olabilir. GÖĞÜS ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN Koltuk altının daha altından, göğsünüzün en geniş olduğu alandan ölçün. Mezurayı sıkı tutmak ve çok fazla sıkmamak önemlidir. Bandı çok sıkı tuttuğunuzda büstünüz banttan dışarı fırladığında anlarsınız. Sıkı bir ölçüm, sıkı bir giysi anlamına gelir. KALÇA ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN Bu, birçok giysimiz için ihtiyaç duyduğumuz çok yaygın bir ölçümdür ve yanlış yaptığımızda felaket olabilir. Kalçalarınız muhtemelen kasık ve göbek deliğinizin ortasındadır. Bunu kendiniz ölçmek için kalçalarınızın ve arka bölgenizin en geniş kısmını kaydetmeniz gerekir. Sadece ayaklarınızın bir arada olduğundan ve ölçüm bandını oldukça gevşek bıraktığınızdan emin olun, böylece elbise bedeniniz çok küçük olmaz.

DAHA ÖNCE SATIN ALDIĞINIZ MARKALARI VE TASARIMCILARI NOT ALIN Alışveriş yaptığınız perakendeciler, bedenleriniz ve size ne kadar yakıştıkları hakkında notlar tutmak iyi bir fikir olabilir. Bu, sizin için mükemmel olan bir marka, stil veya kesim bulduğunuzda onu tekrar kolayca bulabileceğiniz anlamına gelir. Belirli bir markanın kesimini ve uyumunu öğrendikten sonra etiket boyutlarını atlayabilirsiniz. Örneğin, göğsünüz kalçalarınızdan ve arkadan daha dolgunsa, kesimi kullanarak dikkatleri başka yerlere çekebilirsiniz. V yakalı bir elbise veya askılı bir üst, bedeninizi zayıf gösterebilir ve daha dolgun bir göğüs bölgesi sağlar. DAİMA MAĞAZANIN BEDEN TABLOLARINI KONTROL EDİN Hepimiz bir mağazada Large, diğerinde Extra Large olarak ölçtüğümüz o anı yaşamışızdır. Tüm mağazaların small, medium, large vb. için farklı boyutları vardır, bu nedenle herhangi bir şey satın almadan önce beden tablolarını kontrol etmek çok önemlidir. Tüm ölçülerinizi öğrendikten sonra, large boyutun sizin için yeterince büyük olup olmadığını sorgulamanıza gerek kalmayacak.