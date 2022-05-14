İstanbul’da moda rüzgarı

Havaların ısınmasıyla İstanbul hareketlendi. Moda, lüks tüketim ve güzellik markaları, iddialı defileler, lansman ve organizasyonlar şehrin kalp atışlarını hızlandırdı. Ay sonuna kadar aralıksız devam edecek tüm bu etkinlikler, ekonominin ve geleceğe güvenle bakışın da bir ispatı gibi...

İDİL DEMİREL ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:02

Bahar sıcaklarının yavaş yavaş kendisini hissettirmesiyle şehirde müthiş bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Sonuçta pandeminin iki zorlu yılını geride bıraktık ve bayramın da ardından İstanbul moda arenasında yıllardır görmediğimiz bir coşku bizi sarmış durumda. Şehrin en popüler noktaları bu hafta başlayan ve günlerde sürecek davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu hafta moda dünyasında yer alan herkes arka arkaya defile, lasman, koleksiyon tanıtımı, belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinliklerin hangisine yetieceğini şaşırdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan davetler gün boyu sürdü ve etkinliklerin birçoğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ekonominin yaklaşan yaz aylarıyla birlikte ne kadar hareketlendiğini ortaya koyan tüm bu oganizasyonlar, İstanbul'un bir moda buluşma noktası olarak önemli olduğunun da ispatı...





DÜNYA JETSET'İNDEN 25 ÇİFT BU HAFTA ALIŞVERİŞ İÇİN BEYOĞLU'NDA

Türk markalarının çarpıcı davet, defile ve organizasyonları bir yana lüks dünyasının önemli oyun kurucuları da bir süredir Türkiye merkezli önemli işlere imza atıyor. Bunlardan sonuncusu Louis Vuitton oldu... LVMH lüks grubunun amiral gemisi Louis Vuitton, dünyanın sadece sayılı şehirlerinde düzenlediği Savoir Faire eventini ilk kez İstanbul'da düzenliyor. Markanın yüksek zanaatkarlığını yansıtan ve mücevherden mobilya koleksiyonlarına kadar çok özel ürünlerin sergilendiği Savoir Faire eventi daha önce Londra, Paris, Los Angeles, Hong Kong gibi dünyanın önemli moda ve lüks tüketim şehirlerinde düzenlenmişti. Brezilya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en büyük ve etkili ailelerine mensup 25 çift de bu özel etkinlik için İstanbul'a gelmiş durumda. Bu amaçla Taksim'de önemli bir tarihi bina tamamen Louis Vuitton tarafından baştan sonra lüks ev ve giyim koleksiyonlarıyla dekore edildi. Tabir-i caizse tüm tarihi yapı baştan sona bir Louis Vuitton yaşam alanına çevrildi. India Mahdavi, Marcel Wanders Studio, Patricia Urquiola, Campana Brothers, Atelier Oi gibi dünyanın en önemli sanatçı ve tasarım atölyeleri tarafından tasarlanan markanın yaşam alanları koleksiyonu Objets Nomads'in de büyük bir bölümü bu event çerevesinde İstanbul'a getirildi ve bu platformda satışa sunuluyor. Langırt masasından, piknik sandıklarına kadar hayallerin çok ötesine giden bu ürünler markanın kurulduğu 1854 yılından bugüne kadar yüksek zanaatkarlığa verdiği önemin de göstergesi. Yine İstanbul'a getirilen ve satışa sunulan parçalar arasında markanın ikonik Capucines modeline ait özel bir koleksiyon da bulunuyor. İstanbul'da bu özel çantanın dünyanın en nadide derileriyle yapılan özel versiyonları getirilmiş durumda, meraklılarına duyurulur. Tabii ki bu özel evente katılmak için randevu almak gerekiyor.