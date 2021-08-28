Moda çıldırmış olmalı

Pandemi bizlerin giyim tarzını, tasarımcıların tasarıma yaklaşımını baştan sona değiştirmiş durumda. İki yıl boyunca giydiğimiz eşofman takımlara olan tepkimisi tüm yaz dev çiçek desenli elbiselerle, son derece kadınsı kısa üstler, mini etekler, iddialı ayakkabılarla gösterdik hep beraber... Yani bir uçtan diğer uca savrulduk tabir-i caizse... Bir de bunun üzerine şimdi farklı varyantlarla baş başa kaldığımız yeni sonbahar süreci var... Peki şu an moda dünyasında neler olacak hiç merak ettiniz mi? Wall Street Journal'ın deyimiyle moda tam anlamıyla çıldırmış olmalı... Çünkü aynı anda aşırı seksi kombinler, iddiasız çevre motifli parçalar, uzun yıllardır unuttuğumuz jean'ler ve aşırı seksilik rötuşuyla bam başka bir havaya bürünen spor giyim parçaları var. Hadi gelin bakalım hem bu birbiriyle zıt akımlara, hem de bir moda psikoloğunun bu konuya bakışına...

PİJAMAYA İNAT AŞIRI SEKSİ GİYSİLER

Kadınların her yaştan, her fiziksel görüntüden aylar boyunca sadece pijama ve eşofman takımlarla yaşaması tabii ki onların üzerinde de genel olarak tasarımcıların üzerinde de çılgın etkiler yarattı. Kadınlar kendi fiziklerinden, formlarından ve vücutlarından uzaklaştığı bu sürecin ardından aşırı diyebileceğimiz bir seksilik, transparanlık, dekolte ve mininin peşine düşmüş durumda... Son üç ayda internette başında seksi kelimesi geçen ürün aramalar yüzde 30 artmış durumda. İç çamaşırı formundaki, iç çamaşırını ortaya çıkaran kıyafetlerin satışı ise yüzde 240 arttı son altı ay içinde.





DOĞANIN ÇİRKİN HALİNE İLGİ

Yabancı kaynakları takip ediyorsanız son dönemde moda dünyasında goblincore (doğanın genel olarak güzel kabul edilmeyen yüzünün beğenilmesi anlamına geliyor) isimli trend ön planda... Yani tişörtlerde, sweatshirt'lerde yılanlar, kurbağalar, mantalar, dökülmüş yapraklar ön planda...



DOPAMİN VE ENDORFİN HALİNE İLGİ PEŞİNDE

Vücudunuzdaki endorfin miktarını artıran parlak renkler, fosforlar, pembeler hem bu yaza hem de önümüzdeki sonbahar-kış sezonuna damga vurmuş durumda... 70'li yıllara gönderme yapan geometrik şekiller ve onlarla uyumlu iddialı mücevherler ile kendinizi bir anda bir oyun parkında ya da çılgın bir film senaryosunun içinde hissedebilirsiniz... Dopamin giyimi ismiyle anılmaya başlanan bu trend önümüzdeki aylarda gittikçe daha kalabalık kitleler tarafından benimsenecek.





JEAN ENDÜSTRİSİ 26 MİLYAR DOLARI ZORLUYOR

Bu dönemin en güçle çıkan endüstrisi kesinlikle jean endüstrisi oldu. 2026 yılında 26 milyar dolarlık dev bir rakama ulaşması planlanan endüstri kesinlikle pandeminin kazananı... Son birkaç ay içinde jean pantolonun satış rakamı eşofman altlarını geçmiş durumda... Jean tasarımların geri dönüştürülmüş kumaşlarla son derece rahat bir şekilde yapılabiliyor oluşu son dönemin yükselen çevreci trendini benimseyenlerin de jean'e yakınlaşmasını sağlıyor.



İDDİALI VE KADINSI SPOR GİYİM

Aşırı dekolteli ve belinizi olduğu gibi ortaya çıkarak mini mini üstler, kadife eşofman altları... Mini tenis etekleri, kısa sweatshirt'ler... Son iki yıl hiç spor kıyafet giymemiş olanlarımız bile bol bol spor giyim kıyafetleri giymişken bu süreci tabii ki tamamen spor giyimden uzaklaşarak atlatmamız imkansızdı. Ama bu sefer spor giyimin en kadınsı, en iddialı, en 90'lar halini görmeye hazır olun.





İNTİKAM ALIŞVERİŞİ ZAMANI

Moda psikoloğu Shakaila Ferbes-Bell pandeminin ve pandemide rutin alışkanlıklarımız dışında, hatta yalnızlıkla yüzleşerek geçirdiğimiz günlerin beynimizi, ruhumuzu ve dolayısıyla modaya bakış açımızı değiştirdiğini söylüyor. Forbes-Bell, şu an içinde bulunduğumuz süreçte psikolojik olarak insanların intikam alışverişi yapma eğiliminde olduğu görüşünde. "Tasarımcılar da kaybettiğimiz zamanı, sosyalleşme hissini ve yalnızlık duygusunun verdiği güvensilik hissinden kurtulmak için hepimizin çılgınce alışveriş yapmak istediğini biliyor. Tam da buna göre birbirinden dikkat çekici tasarımlar, birbiriyle çelişen trendlerle bizleri alışveriş yapmaya çekmeye çalışacaklar" diye konuşuyor.



PANDEMİYE ADAPTE OLMUŞ BİR MODA ANLAYIŞI

Dünyanın dört bir yanında daha fazla can kaybı olmaması için farklı endüstriler harekete geçmiş durumda... Moda dünyası da bu endüstriler arasında... Üzerlerinde bulunan özel kaplamalar sayesinde virüs öldüren kumaşları zaten duymuştuk. Şimdi de üzerlerindeki çipler sayesinde insanlara fazla yakın oldukları uyarısında bulunan elbiselerle karşı karşıyayız. Hollandaılı tasarımcı ve mühendis Anouk Wipprecht, örümcek elbise ismini verdiği 3D elbisenin üzerindeki parçaların, giyen kişiye aşırı yakın olunduğu zaman hareket ettiğini belirtti.