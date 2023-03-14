Moda dünyası çocuklar için birleşiyor!

Vogue Türkiye, bu felaketin çocuklar üzerindeki sonuçlarına daha fazla dikkat çekmek ve UNICEF Türkiye ile bu çocukların iyileşmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek amacıyla "Fashion Unites for Türkiye" kampanyası kapsamında yerel ve küresel moda endüstrisini güçlerini birleştirmeye davet ediyor. Yardım kampanyası, takipçilerini UNICEF Türkiye'ye bağış yapmaya davet ederek; dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların, modellerin, makyaj artistlerinin, ünlülerin ve fenomenlerin "Fashion Unites for Türkiye" tişörtleriyle çekimlerini 6 Mart itibariyle sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla başladı. Mart ayı boyunca moda endüstrisindeki herkes, bu kampanyanın görsellerini bağış bağlantısıyla paylaşarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik küresel çağrıya katılabilecek.