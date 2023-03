Moda dünyası çocuklar için birleşiyor!

Vogue Türkiye, bu felaketin çocuklar üzerindeki sonuçlarına daha fazla dikkat çekmek ve UNICEF Türkiye ile bu çocukların iyileşmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek amacıyla "Fashion Unites for Türkiye" kampanyası kapsamında yerel ve küresel moda endüstrisini güçlerini birleştirmeye davet ediyor. Yardım kampanyası, takipçilerini UNICEF Türkiye'ye bağış yapmaya davet ederek; dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların, modellerin, makyaj artistlerinin, ünlülerin ve fenomenlerin "Fashion Unites for Türkiye" tişörtleriyle çekimlerini 6 Mart itibariyle sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla başladı. Mart ayı boyunca moda endüstrisindeki herkes, bu kampanyanın görsellerini bağış bağlantısıyla paylaşarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik küresel çağrıya katılabilecek.

Fashion Unites for Türkiye kampanyasının ilk ayağı olarak ANIM, Ceren Ocak, Dice Kayek, Gaios Design, In the Mood For Love, Meltem Özbek, Misela, Nihan Peker, NU, Özgür Masur, Serena Uziyel, Sudi Etuz ve Zeynep Arçay'ın 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından bu projeye özel olarak yorumladıkları 13 özel parça Artam Antik'te açık artırmayla satışa sunuyor. 13 Mart 2023 saat 17:00'de başlayan ve 15 Mart 2023 günü saat 20:00'de sona erecek artırmadan elde edilen gelirin tamamı UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ndeki "Fashion Unites for Türkiye" fonuna aktarılacak.