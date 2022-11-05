Moda dünyasında "beden olumlama" çöküşte! Podyumlarda anoreksiya rüzgarı esiyor...

Peki o günden bugüne kadar ne oldu? Vücut olumlama 'trendi' tüm dünyayı sardı. Modaevleri ve markalar arka arkaya podyumlara daha önce görmeye alışık olmadığımız fiziksel özelliklerdeki mankenleri çıkardı. Trend öyle bir noktaya geldi ki 1990'lı yıllarda doğan genç kızlarımız 38-40 bedenden yukarıda olan vücut ölçüleriye siyaz taytları, göbeği açıkta bırakan kısa üstlerle sokaklarda yıllarca arz-ı endam etti.

Bu trend öyle bir noktaya geldi ki bizden önceki nesillerin "Vücut proporsiyonuna göre giyin. Proporsiyonlarında seni mutlu etmeyen bölgeleri gizle, güvendiğin ve beğendiğin vücut özelliklerinin altını çiz" tavsiyelerini tamamen unuttuk. Ve sokakları saran dediğim gibi kocaman bir jenerasyonun bu şekilde büyümesine neden olan trend son moda haftaları, defileler ve lansmanlarda da her birimizin gördüğü gibi tarih oldu. Ve moda dünyası bir kez daha bir uçtan diğerine savruldu. Bir süreliğine yücelttiği vücut olumlamayı bir yana bırakıp yeniden anoreksik görüntüyü yüceltmeye başladı.





BİR UÇTAN DİĞER UCA SAVRULAN ALGILAR

"İdil sanki vücut olumlamayı sevmemişsin sen. Neden herkesin sahip olduğu vücutla mutlu olmasına tepki veriyorsun ki? Ne o yoksa sen de anoreksik görüntüyü sevenlerden misin? Kim bilir kaç genç kız o podyum görüntüleri yüzünden beslenme bozukluklarıyla karşı karşıya kaldı. Zayıf olmak için pamuk yiyen, günlerce aç kalan mankenler vardı. Bu yüzden kim bilir kaç manken öldü. Hatırlamıyor musun bunları?" diye soranlarınız da vardır kesin... Dedim ya bir uçtan diğer uca geçiyoruz yaklaşık 10 yılda bir... Ne normal ve 'sağlıklı' vücut ölçülerinin üzerindeki bir kilo durumunu yüceltmenin ne de anoreksik görüntüyü ön plana çıkarmanı bir anlamı var aslına bakarsanız...

Ama dedim ya başta kabul etmek lazım moda bizim tüm algılarımızla oynuyor. Oysa yine 2016 yılında arka arkaya beslenme bozukluklarına bağlı manken ölümleri nedeniyle arka arkaya birçok Avrupa ülkesinde anoreksiyaya savaş açılmıştı. Fransa mesela vücut kitle indeksi 18.5'un altında olan mankenleri çalıştıran model ajanslarının maddi cezalar alması yönünde ilk yasa tasarısını parlamentonun alt kanadında oylamıştı.