Moda dünyasında beklenmeyen etkiler! Z kuşağı moda sektörünü nasıl etkiliyor?

Yıllardır doğaya, çevreye en duyarlı jenerasyon olarak lanse edilen Z kuşağı pek de hayallerimizdeki gibi çıkmadı. Yapılan son araştırmalara göre en büyüğü 25 yaşında olan bu jenerasyon üyeleri, hızlı modaya olan meraklarıyla dünyanın sonunu getirme konusunda emin adımlarla ilerliyor!

İDİL DEMİREL ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:01

1997- 2013 yılları arasında doğmuş olanlara Z kuşağı dendiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu yeni tüketici jenerasyonu üzerinde yapılan sayısız araştırma yıllardır gazetelere, televizyonlara haber oluyor. En büyüğü 25 yaşında olan bu kuşağın tüketici eğilimleri hakkında yapılan araştırmalarda yıllardır şu tanımlar yapılıyordu: Çevreci. Deneyim odaklı. Asla marka bağımlısı değil. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm gibi yaklaşımları destekliyor. Doğaya meraklı. Tüketim odaklı değil. Vintage ve ikinci el ürünleri seviyor...

Yani sonuç olarak hepimiz dünyanın geleceğini tavırlarıyla değiştirecek yepyeni, parlak bir jenerasyonun yavaş yavaş hayatımıza karışacağı için oldukça heyecanlı ve mutluyduk... Ancak çeşitli krizlerle ve son olarak da pandemiyle karşı karşıya kalan bu jenerasyon tabir-i caizse pek de umduğumuz gibi çıkmadı. Yine yapılan araştırma sonuçlarına göre Z kuşağı söylemleriyle, eylemleri taban tabana zıt bir kuşak olma yolunda inanılmaz bir hızla ilerliyor.



Arka arkaya yapılan çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre bu jenerasyonun doğayı koruma, tüketime karşı olma sadece dilinde. Ancak iş uygulamaya gelince hızlı modaya en fazla yatırım yapan jenerasyon olarak tarihe geçmek üzereler. İnternet üzerinden ikinci el alışveriş yapılan thredUP sitesinin kurucusu Anthony Marino, "Aslında hepsi doğru olan şeyi yapmak istiyor. Sonuçta medyadan da geri dönüşümü, ikinci el ürünleri, vintage kıyafetleri, ileri dönüşümü okuyorlar. Ama iş uygulamaya geldiğinde trendleri takip etme güdüleri ağır basıyor. Bunu harçlıkları ölçeğinde yapmaya çalışıyorlar. Ucuz kaynaklara yöneliyorlar ve doğal olarak hızlı tüketim markalarına destek oluyorlar. Dolaplarında yer alan ürünler birkaç yıkama sonrasında doğrudan çöpe gidecek parçalar ne yazık ki" diye konuşuyor.

Reklam ve pazarlama üzerine çalışmalar yapan Adweek dergisinin Z kuşağı üzerinde yaptığı araştırmaya göre bu jenerasyonun yüzde 74'ü hızlı moda markalarından alışveriş yapıyor. Ve yüzde 50'si alışveriş eğilimlerinin doğrudan doğa üzerinde etkisi olduğunun bilincinde. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si hızlı modanın doğrudan doğaya zararlı olduğunun farkında. Peki tüm bunlara rağmen alışveriş alışkanlıklarıyla söylemleri arasında neden bu kadar büyük fark olduğu sorulduğundaysa, yüzde 72 oranında ucuz fiyat etiketli markaları tercih ettiklerini söylüyorlar. Yüzde 53'üyse internet üzerinden hızlı moda markalarından alışveriş yaparak zamandan tasarruf ettikleri inancına sahip...