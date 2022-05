Moda dünyasında beklenmeyen etkiler! Z kuşağı moda sektörünü nasıl etkiliyor?

SOSYAL MEDYA BASKISI

Araştırmaya katılan Z kuşağı üyelerinin beşte biri sosyal medya nedeniyle kendilerini baskı altında hissettiklerini ve trendleri takip edip alışveriş yapmadıkları zaman kendilerini yaşıtlarının gerisinde kalmış olarak kabul ettiklerini söylüyor. Yüzde 42'si hızlı moda markalarından alışveriş yapmanın kendileri için bir alışkanlık haline geldiğini ve bu alışkanlıktan vazgeçmenin çok zor olduğunu ifade ediyor.

Son dönemin en parlak hızlı moda markalarından Pretty Little Thing, Nasty Gal ve Boohoo'yu içinde bulanduran Boohoo PLC grubun bu yıl gelirinin 1.9 milyar sterlini bulması bekleniyor. Bir jenerasyonun bu kadar çılgın bir şekilde hızlı modaya bağımlı olması arka arkaya gazetecilerin de bu konuyu işlemesine hatta çeşitli kitapların piyasaya çıkmasına da neden oldu. Gazeteci Lauren Bravo kısa bir süre önce How to Break Up With Fast Fashion (Hızlı Modadan Nasıl Ayrılırsınız?) isimli kitabını piyasaya çıkardı. Bravo, "Arka arkaya dünya genelinde yaşanan krizler birçok şeyin daha da pahalı olmasına neden oldu. Moda da şu an çok pahalı. Tatile istediği yere gidemeyen, istediği mekanlarda yemek yiyemeyen, hobisine para ayıramayan, sevdiği modaevinden giyinemeyen Z kuşağı tam da bu nedenden hızlı moda markalarından alışveriş yapıyor. Yapamadığı her şeyi ucuz bir elbiseyle telafi etmeye çalışıyor" yorumunda bulundu.