Moda dünyasının Halley Yıldızı

"Tarzımın en büyük ilham kaynağı Hailey Bieber. Onun bakış açısını, kendi moda yaklaşımıma yakın buluyorum"... Türkiye'de kim bilir kaç dergide, sosyal medya hesabında, söyleşide bu ya da buna çok benzer cümleler okumuşsunuzdur... Hailey Bieber'ın tüm kombinlerini kopyalayan, satın aldığı her şeyi ya da benzerini dolabına katan kişi, büyük ihtimalle 50'lerine merdiven dayamıştır... Ya 'moda ikonu' olarak tanımlanıyordur ya sosyal medya 'fenomeni'dir ya da cemiyet hayatında fotoğralarını görmeye alışık olduğumuz bir isimdir.Ve moda dünyasında çok 'iddialı' olduğunu iddia eden bu isim, son 10 yılda farklı platformlarda ilham kaynağı olarak birbirine benzeyen Kate Moss, Nicky Hilton Rothschild, Alexa Chung, Sienna Miller gibi isimleri saymıştır... Ve bu isim şu an daha yeni 25 yaşına girmiş bu genç kadının 19 yaşından beri tarzını kopyaladığını söylemekten utanmaz aslına bakarsanız... Stili kopyalayan, gündemde olan her kadının bir tür benzeri olmaya çalışan kadınlar ülkesi ne yazık ki Türkiye...





"İdil tamam nedir peki bu kızın bu kadar gündemde olmasını, bu döneme damga vurmasını sağlayan şey?" dediğinizi duyar gibiyim... 1996 doğumlu Hailey Rhode Baldwin Bieber ya da şu an bildiğimiz ismiyle Hailey Bieber, Baldwin ailesinin bir üyesi... Brezilyalı olan annesi ünlü bir grafik tasarımcısı. Annesinin babası Brezilyalı ünlü müzisyen Eumir Deodato...



Babası daha çok dizilerden tanıdığımız ABD'li oyuncu Stephen Baldwin. Amcası hepimizin tanıdığı ünlü oyuncu Alec Baldwin... Evde eğitim aldı. Klasik bale eğitimi gördükten sonra geçirdiği kazaya kadar Amerikan Bale Tiyatrosu'nda çalıştı. Kazadan sonra Ford Models'e kayıt oldu. Love, Tatler gibi dergilerin çekimlerinde yer aldı. 2014'te ilk kez bir reklam kampanyasında (French Connection) çalıştı. Aynı yıl ekim ayında bir manken olarak kendisi için bir ilke daha imza attı ve Topshop için podyuma çıktı. 2015-2016 yılları, yani 19 ve 20 yaşları Bieber için tam zafer seneleriydi. Arka arkaya sayısız markanın yüzü oldu, reklam kampanyalarında çalıştı ve en iddialı moda dergilerine kapak oldu. 2015'te çok kısa bir süre için Justin Bieber ile ilişki yaşadı. O sırada Selena Gomez ile bir barışık-bir ayrı çok magazinsel bir ilişki yaşayan Bieber'ın kalbini çalan bu kız, hem Bieber hayranlarının hem de bu çiftin destekçilerinin dikkatini çekti. İlişki kısa sürdü ama genç ve iddialı mankenin tam kendi şöhret basamaklarını çıktığı döneme denk geldiği için Hailey Bieber kendi kariyerine yönelerek medyada ve sosyal medyada hakkında söylenenleri görmezden gelerek o dönemi atlattı. Hailey Bieber sonrasında ünlü şarkıcı Shawn Mendes ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının dikkatini çekti. Ve 2018 yılında Mendes ile ayrıldığında 2016 yılında farklı yollara gittiği Justin Bieber ile yeniden görüşmeye başladı. Çift 2018'de evlendi. Ve Hailey Bieber bu evlilikle şöhretini zirveye çıkarmış oldu.







13 yaşındayken babasıyla gittiği bir TV şovunda Justin Bieber ile tanışan, 22'inde onunla evlenen Hailey Bieber, o andan itibaren sahip olduğu mutlak şöhretle dünyanın ilgi odağı oldu. Dev modaevleri kapısında kuyruk oldu... Sonrası mı? Tabii ki sonrası bu şöhretin 'ekmeğini' yeme durumu... Kusursuz cildi, doğal makyaj tarzıyla övgü alan Bieber, bu yıl yani kapalı geçen iki yıllık pandemi sürecinin ardından kendi göbek adını verdiği Rhode isimli bir kozmetik markası kurdu. Oje tercihleri dünya çapında çok takip edildiği için oje markası OPI ile bir kapsül koleksiyon çıkardı. Taktığı güneş gözlükleri çok beğenildiği için Vogue Eyewear ile bir güneş gözlüğü çıkardı. Bu sonbahar-kış sezonunda onu yine sayısız reklam kampanyasında göreceğiz.



TOZPEMBE BİR HAYAT YAŞAMIYOR







"Hiç mi zorluk yaşamamış bu kız? Adeta bir peri masalı anlatıyorsun bize..." diyenler vardır elbet... Tabii ki hayatta özellikle de başkalarının hayatında yaşananlar hiçbir zaman gösterildiği gibi tozpembe değildir. Hailey Bieber'ın kısa süre önce beynine pıhtı atması bunun bir ispatı... Kocasının sayısız rahatsızlığı ve psikolojik sorunu var. Kendisininkileri saymıyorum. Ama önemli olan yaşananlara, karşılaşılan tüm sorunlara rağmen dimdik durmak değil mi hayatta? Özellikle de ismini Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan alan, pırıl pırıl parlayan bir genç kadından da tam olarak bunu beklemez misiniz?