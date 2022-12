Modanın nabzı burada atıyor! İşte alışveriş çılgınlarının uğrak adresi...

Pandemiden sonra iki, üç katına çıkan fiyat aralıklarından uzaklaşarak bu yazıda bambaşka bir haberin peşine gitmeyi kafama koydum... Çünkü benim bu görüntülerden aklıma "Ne alırsan 50 TL" tezgahlarında kapış kapış ürünlerin alındığı, bedenini ve modelini tutturdun mu, tadından yenmeyen manzaralar geldi. O zaman hep birlikte, çocukluğumuzun bana göre en neşeli ve eğlenceli anlarından biri olan annenin elini tutarak gittiğin ve sonrasında da her gittiğinde içine o çocuksu mutluluğun yerleştiği pazar turuna çıkmaya ne dersiniz? HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN







PAZARCI, SÜRÜMDEN KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR



Pazarda sohbet ettiğim bir esnaf tezgahını şöyle anlatıyor: "Bizim ürünlerimiz hazır giyim markalarının ürünlerinden daha kaliteli ve tasarımı da çok güzel. Her hafta gelen sabit müşterilerimin yanı sıra ünlü müşterilerim de var. Ürün gamımız her hafta yenileniyor."

Bir tezgah dikkatimi çekiyor, tam da eski zamanlarda hafızamda kalan görüntü gibi, "Her şey 50 TL!" Hemen tezgahı inceliyorum inanılacak gibi değil ama evet 50 TL'ye çok düzgün bir pantolon, eşofman, gömlek bulabilirsiniz. Tezgahta ne ararsan var, kadınlar bedenine uyan, güzel bir ürünü kapmanın peşinde tepeleme olmuş kıyafet yığını arasından karıştırıyor. Tezgahın sahibi durumdan memnun, sürümden kazandığını, küçük karlarla satış yaptığını söylüyor.







HER ZAMAN KÂRLI ÇIKABİLİRSİNİZ



Tezgahlar arasında dolaşırken bir şey daha öğreniyorum ki, son zamanlarda artan fiyatlarla birlikte pazara talep daha çok artmış. Az ilerlediğimde bu sefer bir tezgahta 100 TL'ye çok şık, özgün bir ceket buluyorum. Pazar alışverişini cazip kılanlardan biri de hiç şüphesiz aksesuvarlar. Gözlüklerin 200-450 TL arasında değiştiği pazarda mevsim itibariyle ihtiyacımız da olacak şallar 300-500 TL arasında değişiyor. Gümüş takıların olduğu bir tezgahta en pahalı ürünün 5 bin TL olduğunu öğreniyorum. Ama şunu da belirtmeliyim ki, 100 TL'ye gümüş bir yüzük alabileceğiniz gibi 200 TL'ye de çok şık bir küpe sahibi olabilirsiniz. Ne dersiniz sevgili okur, acaba bir sonraki yıl Black Friday çılgınlığını bir kere bırakıp rotamızı yılın her zamanı uygun fiyatlarıyla cazip olan pazarlarımıza mı çevirsek?