Modanın nabzı burada atıyor! İşte alışveriş çılgınlarının uğrak adresi...

Alışveriş çılgınlığının yaşandığı bir haftayı geride bırakırken gözlerimizi geleneksel alışveriş rotamıza, pazarlara çevirdik. Sizler için çıktığımız turda, esnafın ve pazar müşterisinin nabzını tuttuk. Esnaf, pazarlara ilginin artmasından dolayı memnun, vatandaşlar ise suni fiyat artışlarından dolayı kendini pazar sayesinde koruduğunu düşünüyor.

Gülçin İşler Fırat Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Her yıl kasım ayında yaşanan "Black Friday" çılgınlığını malumunuz bu yıl da es geçmedik. Herkesin bu konuda bir fikrinin olduğu aşikardır ama ben yine de bilmeyenler için kısa bir özet geçecek olursam; markaların kasım ayının son cumasında başlayan ve iki gün süren çılgın (!) indirimleri diyebiliriz. Kimi markalarda fiyatlar yarı yarıya inerken, kimi markalarda "Bir alana bir bedava", "3 al 2 öde" gibi kampanyaları gördük. Ünlü markaların online sitelerinde belli bir saatte başlayan indirim günlerinde ürünler neredeyse yarım saat içinde tükenirken, mağazalarda adeta izdihamlar yaşandı. Mağazalara koşarak girenlerin videosuna hepiniz denk gelmişsinizdir. O kalabalığı bu aksiyona iten tek bir şey vardı, "İndirimde ne koparsak kardır!"

PAZARA ÇIKMAK ÇOCUKLUĞA DÖNÜŞ GİBİ

Pandemiden sonra iki, üç katına çıkan fiyat aralıklarından uzaklaşarak bu yazıda bambaşka bir haberin peşine gitmeyi kafama koydum... Çünkü benim bu görüntülerden aklıma "Ne alırsan 50 TL" tezgahlarında kapış kapış ürünlerin alındığı, bedenini ve modelini tutturdun mu, tadından yenmeyen manzaralar geldi. O zaman hep birlikte, çocukluğumuzun bana göre en neşeli ve eğlenceli anlarından biri olan annenin elini tutarak gittiğin ve sonrasında da her gittiğinde içine o çocuksu mutluluğun yerleştiği pazar turuna çıkmaya ne dersiniz?





HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN

Pazar turuna salı günü Levent'ten başlayarak çarşamba günü Yeşilköy Sosyete Pazarı ile devam ettim. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki, takip ettiğim markaların trendi ürünlerinin hepsine pazarda rastlamak mümkün. Esnafın geneli mutlu, satışlardan memnun. Fiyat aralıkları ise her bütçeyi memnun edecek boyutta mesela 100 TL'ye kazak bulabileceğiniz gibi biraz daha kaliteli, trendi bir şey almak isterseniz 300-600 TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Yine kaliteli bir sweatshirt almak isterseniz 300-500 TL arasında değişen fiyatlarda markaların bire bir aynı ihraç fazlası ürünlerini bulabilirsiniz.