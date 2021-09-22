Neredeyse herkes bu hatayı yapıyor! Kot giyerken sakın bunu yapmayın

Biz de bu nedenle kot pantolon giyerken en sık yapılan hataları ve kot pantolonların içinde nasıl muhteşem görünülebileceğinin ipuçlarını bir araya getirdik.

Tek renkte çift kot

Bütün denim tarzı kıyafetler yeniden moda ve bu yüzden kot gömlekler ve kot pantolonlar ile ceketleri bir arada giyebilirsiniz. Renklerine göre mutlaka üst ve alt kısmı seçmenize gerek yoktur. Aksine, farklı tonlar bir kontrast oluşturarak görünümünüzü daha parlak ve daha karmaşık hale getirebilirsiniz.

Yanlış uzunlukta düz kesim kot pantolon

Düz kesim kot pantolonlar evrensel bir gardırop öğesidir. Tekrar moda olan bu pantolonlar, günümüzde son derece popülerler. Bu jeanlerin klasik modeli ayak bileğine kadar ulaşmalıdır. Çok uzun pantolon paçaları görsel olarak bacakları iri ve hatta şişman gösterebilir.

Yanlış bel yüksekliği

Bel yüksekliği, yani kot pantolonun belinden bacak arasındaki dikişe kadar olan mesafe, kıyafetin kişide nasıl görüneceğini büyük ölçüde etkiler. Vücudun özelliklerini, gövde uzunluğunu vb. göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin; yüksek belli kot pantolonlar bile uzun gövdeli uzun bir kadın için yetersiz yüksekliğe sahip olabilir. Bu nedenle pantolonları doğru genişlikte olduğu kadar boyda da seçmek oldukça önemli bir ayrıntı.