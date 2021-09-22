Neredeyse herkes bu hatayı yapıyor! Kot giyerken sakın bunu yapmayın

Biz de bu nedenle kot pantolon giyerken en sık yapılan hataları ve kot pantolonların içinde nasıl muhteşem görünülebileceğinin ipuçlarını bir araya getirdik.
Tek renkte çift kot
Bütün denim tarzı kıyafetler yeniden moda ve bu yüzden kot gömlekler ve kot pantolonlar ile ceketleri bir arada giyebilirsiniz. Renklerine göre mutlaka üst ve alt kısmı seçmenize gerek yoktur. Aksine, farklı tonlar bir kontrast oluşturarak görünümünüzü daha parlak ve daha karmaşık hale getirebilirsiniz.
Yanlış uzunlukta düz kesim kot pantolon
Düz kesim kot pantolonlar evrensel bir gardırop öğesidir. Tekrar moda olan bu pantolonlar, günümüzde son derece popülerler. Bu jeanlerin klasik modeli ayak bileğine kadar ulaşmalıdır. Çok uzun pantolon paçaları görsel olarak bacakları iri ve hatta şişman gösterebilir.
Yanlış bel yüksekliği
Bel yüksekliği, yani kot pantolonun belinden bacak arasındaki dikişe kadar olan mesafe, kıyafetin kişide nasıl görüneceğini büyük ölçüde etkiler. Vücudun özelliklerini, gövde uzunluğunu vb. göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin; yüksek belli kot pantolonlar bile uzun gövdeli uzun bir kadın için yetersiz yüksekliğe sahip olabilir. Bu nedenle pantolonları doğru genişlikte olduğu kadar boyda da seçmek oldukça önemli bir ayrıntı.
Kot pantolonları botların içerisine sokmak
Pantolon paçaları, kısa botların içerisine yerleştirmek, tarzınızda kötü bir görünüme yol açabilir. Kot pantolon, ayakkabınızın 1 veya 2 cm üzerinde üzerinde bitecek şekilde tercih edilmelidir.
Orta yükseklikte kot pantolonları bele kadar çekmek
Yüksek belli kot pantolonlar zaten birkaç yıldır moda. bu modeller şık görünüyor ve giymesi rahat. Ancak, orta belli bir favori kot pantolonunuz varsa, onları da giyebilirsiniz. Ancak onları göbeğinize kadar çekmeyin ve daha iyi oturması için bir kemer kullanabilirsiniz.
Vücut şeklinize uymayan bir kesim
Trendleri körü körüne takip etmemeli, bunun yerine vücut şeklinizin özelliklerini dikkate almalısınız. Örneğin; eğer boyunuzun daha kısa görünmesinden şikayetçiyseniz fazla yüksek bel pantolonlar, daha kısa görünmenize neden olabilir. Ayrıca bedeninizi daha ince göstermek için geniş kesim pantolonları tercih etmemek de doğru bir adım olacaktır.
Crop top ve düşük bel kot pantolon
Kısa bir üst ile yüksek belli bir kot pantolonun birleştirilmesi tavsiye edilir, aksi takdirde büyük bir boşluk görünümü nedeniyle asimetrik bir görünüm ortaya çıkabilir. Göbek açık giyinmekten hoşlansanız bile düşük bel ve crop top bluzların bir arada kullanılması, tarzınızdan çok bedeninize odaklanılmasına neden olabilir.
Yanlış arka cep seçimi
Arka ceplerin şekli ve konumu, vücut şeklini tanınmayacak kadar değiştirebilir. Örneğin; geniş dikilmiş cepler, görsel olarak kalçaları daha geniş gösterebilir. Çok dikilmiş cepler bacakları uzatacak ve vücut şekli daha dolgun görünecektir.
Kemersiz skinny jean
Skinny jeanlerin modası geçtiği iddialarına rağmen, onları dolabınızın raflarında saklamak için acele etmeyin. Skinnyler 5 yıl önceki kadar popüler değil ama yine de özellikle belinizi bir kemerle vurgularsanız giyilebilirler. 2021'de kemerler zirvede ve bu modaya uygun aksesuar sizi daha modern gösterecek.