Pandemi sonrası 90’lar şıklığıyla şehre dönüş

Pandemiyle birlikte moda dünyasında birbirinden farklı duruşlar ve tavırlar ön plana çıktı. İlk olarak kaliteli, uzun ömürlü, klasik diye hitap edeceğimiz tasarımlar moda dünyasında altın çağını yaşamaya başladı. İkinci olarak iyi kumaş, iyi kalıp ve iyi kesimin ne kadar önemli olduğu her kesim tarafından net bir şekilde anlaşıldı. Ve üçüncü olarak iki yılı aşan bu zorlu süreçte sosyal hayattan uzakta geçen dönemin etkisiyle soluk ve ilham vermekten uzak spor giyim parçalarına yönelen kadınlar tam anlamıyla şatafatı yeniden hayatlarına soktu. Bu hafta bu kavramların her üçünü de destekleyen oldukça iddialı bir koleksiyon biz modaseverlerin beğenisine sunuldu. Türk hazır giyim dünyasının en iddialı markalarından adl ve daha kısa süre önce New York Moda Haftası'nda hepimizin gururlanmasını sağlayan Raisa&Vanessa ortak bir çalışmaya imza attı. Defileyle aynı anda adl'nin internet sitesinden de satışa çıkan bu koleksiyon büyük beğeni kazandı. Biz de bu koleksiyonun üç ana mimarı Adil Işık Group Başkan Yardımcısı Zehra Işık ile Raisa&Vanessa markasının arkasında yer alan tasarımcı kız kardeşler Raisa Sason ve Vanessa Sason ile bir araya geldik. Defile öncesi bütün heyecanlarıyla bu koleksiyonu anlatan üçlü, gelecek günlerin moda akımlarına dair tüyolar da verdi, moda tasarımcılığı yolundaki gençlere tavsiyelerde de bulundu...