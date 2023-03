Renkli ve eğlenceli bir bahar bizi bekliyor

Mart ayını ortaladık... Önümüz bahar... Ve yavaş yavaş mağazalarda sayıları artan ilkbahar- yaz sezonuna ait parçalar da şu an tam da yeni sezon modasından bahsetmenin zamanının geldiğinin ispatı gibi... Önümüzdeki sezon öne çıkacak trendleri, parçaları bilelim ki, yeni sezon için alışverişe çıktığımız zaman ürünler arasında kaybolup yönümüzü şaşırmayalım... Ve tabii ki tüm bu trendler arasında yönümüzü kaybedip kendi fiziksel görüntümüzle, bulunduğumuz ortamlarla, yıllar içinde oluşturduğumuz dolabımızla uyumsuz parçalar satın almayalım...



PASTEL TONLAR

Bahar demek her yerin çiçeklerle donanması demek... Ve çiçekler de renk demek, özellikle de pastel tonlar demek... Bu sezon her tür pastel ton çok ama çok popüler hatta farklı pastel tonları bir arada kullanmak çok ama çok popüler. Bebek pembesi ve mavisini mesela... Bu renk tonlarını taşlarla süslü ayakkabı ve çantalarla, dore ve lamelerle de rahatlıkla kombinleyebilir ve gece şıklığına uygun look'lar çıkarabilirsiniz.



DAHA ÇOK JEAN

Bu sezon 2000'lerde görmeye alışık olduğumuz jean ve jean kombinler yeniden hayatımıza girdi... Bu trend eğer doğru kullanılırsa dünyanın en sade, en şık, en iddialı görüntülerini üretmenizi sağlar... Ancak ne yazık ki ayakkabıdan, tokaya her şeyin jean'den yapılması ve bunu doğru algılayamayıp yanlış yapılan kombinler sizin jean kumaşına sarılmış gibi görünmenizden başka bir şeye yaramaz... Jean'leri beyazlar, metalikler ve siyahlarla daha hoş ve çarpıcı bir hale sokabilirsiniz...



RENGARENK PANTOLONLAR

Kim demiş pantolonlar sadece siyah, gri ya da lacivert olacak diye... Bu ilkbahar sezonunda rengarenk pantolonlar göremeye kendinizi alıştırın. Öyle krem ve açık kahve tonlarından bahsetmiyoruz tabii ki... Kırmızılar, pembeler, morlar, yeşiller... Aklınıza gelebilecek en çılgın renkleri bu sezon pantolonlarda göreceğiz... Yaza doğru ise çiçeklerle bezeli ne kadar havalı pantolon varsa onları giymeye başlayacağız...