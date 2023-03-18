Renkli ve eğlenceli bir bahar bizi bekliyor





KORSELER VE KORSE GÖRÜNTÜSÜ

18'inci, 19'uncu yüzyılın büyüleyici kıyafetlerinİ düşünün ve o kıyafetlerin en vurucu noktasının neresi olduğuna dikkat edin... Tabii ki korseleri... Korse ile bir anda kadın formu çok daha etkileyici bir forma bürünüyor. Çünkü kadın formu ince bir bel ve daha yuvarlak göğüs ve kalça hatlarından oluşuyor, trendler ne derse desin. Yani yaptığınız tüm kombinlerde bu görüntü üzerine oynadığınız vakit, tabii ki doğal olarak daha çok beğeniliyorsunuz... Sözün kısası korseler bu sezon çok ama çok popüler. Bel bölgesinde korsemsi bir hava oluşturan elbiseler ve her tür bluz ve ceketleri de sık sık göreceğiz.



TAMAMLANMAMIŞ TASARIMLAR

"İdil o da ne demek?" diye soranlar olacaktır. Size şöyle söyleyeyim tabii ki yarım yamalak dikilmiş kıyafetlerden bahsetmiyoruz. Tasarımcılar bu sezon tam olarak bitmemiş gibi görünen tasarımlara ağırlık veriyor. Sökük gibi duran dikişler, kesilip dikilmemiş ve yarım bırakılmış gibi duran detaylar bu sezon çok popüler...



BABETLER

Babetler hatta bale ayakkabısını andıran ayakkabılar bu sezon çok ama çok popüler. Spor ayakkabıları kadar rahat ancak size hemen bir Fransız şıklığı katan bu tür tasarımlarla her şeyi rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Jean, şort, mini etek, pantolon takımlar ve elbiselerle bir anda ortaya rahat, cool ve elegan bir tarz çıkarmış olursunuz.



BLAZER'LAR

Bu sezon sofistike elegan look'ları çok fazla göreceğiz. Bu da doğal olarak blazer'ların yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak olması demek... Aklınıza gelen her renkte blazer'lar bu sezon çok ön planda olacak. Yani bir jean, bir beyaz tişört, bir babet ve blazer ile spor ve şık olacağımız bir dönem bizi bekliyor.



İŞÇİ KIYAFETLERİ

Bir yandan aşırı şık parçalar çok popüler. Ama onlarla birlikte popüler olan bir başka şey de işçi kıyafetleri... Kargo pantolonlar, ceketler, çok cepli etekler ve benzeri her şey bu sezon yükselişte... Yeşiller, tabalar, siyahlar ve jean'ler içinde bu tarz ne geliyorsa aklınıza önümüzdeki sezon sıklıkla göreceğiz. "Zaten görmüyor muyuz?" diyorsunuz eminim içinizden... Ama bu trend o kadar patladı ki türlü türlü modellerini kesinlikle çok fazla göreceğiz...



UZUN ETEKLERİN ZAMANI

Ne zamanki bir şey 'çok moda' olur, bir sezon sonra emin olun onun tam tersi çok daha popüler ve gösterişli bir giriş yapar... Pandemi döneminde giydiğimiz eşofman takımların ardından hayatımıza giren mini hatta mikro mini etekler bu sezon yerlerini uzun eteklere bırakıyor... Bu uzun etekleri bir kere her bedenden kadın rahatlıkla ve konforlu bir şekilde giyebilir bu çok rahatlatıcı... Ayrıca uzun eteklerin spor ayakkabılarla, babetlerle, stilettolarla ve sandaletlerle yani aklınıza gelebilecek yer tür ayakkabı modeliyle cool ve havalı durma durumu var bunu da unutmamak lazım...