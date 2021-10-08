Şık mı sağlıksız mı? İşte büyük sağlık sorunlarına neden olan moda ürünleri

Hangi aksesuarların, kıyafetlerin ve ayakkabıların bizi harika ve kendinden emin hissettirdiğini biliyor olabiliriz, ancak bu aynı zamanda olumsuz sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Sivri burunlu ayakkabılar

Sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar kadar kötü olabilir. Bu tür modeller, doğal olmayan bir pozisyonda basılan ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip değildir. Ayrıca, tüm ağırlığınız ayaklarınızın ön kısmındadır, bu da ayak parmakları arasında nasır ve sinir hasarına neden olabilir.

İhtiyacınızdan 1-2 numara büyük ayakkabılar

Ünlüler genellikle ihtiyaç duyduklarından 1-2 beden büyük ayakkabılar giyerler.Bunu genellikle nasırları ve şişmeyi önlemek için yaparlar. Fakat çok büyük ayakkabılar yürüme şeklimizi değiştirmemize neden olur: Ayaklarımızdan düşmelerinden korkarız, bu yüzden ayak parmaklarımızı sıkarız, bu da ayaklarda, dizlerde, sırtta ve hatta boyunda sorunlara yol açar.

Plastik ayakkabılar

Son yıllarda en çok sevilen ayakkabılardan biri olması nedeniyle birçok kadın şeffaf plastik ayakkabılar giyiyor. Etkileyici görünüyorlar, bu doğru. Ama onları çok sık giymemek daha doğru bir karar. Bunun nedeni, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesidir. Bu nedenle ayaklarınızda mantar ve bakteri olabilir. Plastikten yapılmış ayakkabılar ayaklarınızı çok terletmesi nedeniye nasır oluşumuna da ortam hazırlıyor.