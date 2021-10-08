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Şık mı sağlıksız mı? İşte büyük sağlık sorunlarına neden olan moda ürünleri

Bazı insanlar güzelliğin acı olduğunu söyler. Kadınları baygınlığa iten dar Viktoryen korseler ve insanların normal nefes almasına izin vermeyen sert yakalar geçmişte kalsa da, hala uzun süre giyilemeyecek kadar tehlikeli kıyafetler bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 12:08
Şık mı sağlıksız mı? İşte büyük sağlık sorunlarına neden olan moda ürünleri

Hangi aksesuarların, kıyafetlerin ve ayakkabıların bizi harika ve kendinden emin hissettirdiğini biliyor olabiliriz, ancak bu aynı zamanda olumsuz sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Sivri burunlu ayakkabılar

Sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar kadar kötü olabilir. Bu tür modeller, doğal olmayan bir pozisyonda basılan ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip değildir. Ayrıca, tüm ağırlığınız ayaklarınızın ön kısmındadır, bu da ayak parmakları arasında nasır ve sinir hasarına neden olabilir.

İhtiyacınızdan 1-2 numara büyük ayakkabılar

Ünlüler genellikle ihtiyaç duyduklarından 1-2 beden büyük ayakkabılar giyerler.Bunu genellikle nasırları ve şişmeyi önlemek için yaparlar. Fakat çok büyük ayakkabılar yürüme şeklimizi değiştirmemize neden olur: Ayaklarımızdan düşmelerinden korkarız, bu yüzden ayak parmaklarımızı sıkarız, bu da ayaklarda, dizlerde, sırtta ve hatta boyunda sorunlara yol açar.

Plastik ayakkabılar

Son yıllarda en çok sevilen ayakkabılardan biri olması nedeniyle birçok kadın şeffaf plastik ayakkabılar giyiyor. Etkileyici görünüyorlar, bu doğru. Ama onları çok sık giymemek daha doğru bir karar. Bunun nedeni, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesidir. Bu nedenle ayaklarınızda mantar ve bakteri olabilir. Plastikten yapılmış ayakkabılar ayaklarınızı çok terletmesi nedeniye nasır oluşumuna da ortam hazırlıyor.

Babet ayakkabılar

Babet ayakkabılar da her zaman giymek için en iyi ayakkabı seçimi değildir. Bu tür modeller ayak için yeterli desteği sağlamaz, bu da diz ve sırt problemlerine yol açar. Babet ayakkabıların tabanları çok incedir, bu yüzden ayaklarınız üzerinde yürüdüğünüz her küçük kayayı hissedecektir.

Ağır mücevherler

Büyük, ağır küpeler kesinlikle havalı görünürler ancak bir dezavantajı vardır: kulak memenize zarar verme riski karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca ağırdırlar ve ağırlık yapmaları cildinizde sarkmalar ortaya çıkarabilir, bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.

Korseler

Korse kullanarak vücudunuzun neredeyse mükemmel görünmesini sağlayabilirsiniz. Doğru seçmediyseniz dikkatli olun. Korsenin neden olabileceği en büyük sorun cilt tahrişidir. Korse, çok sıkıysa sinirlere baskı yapar ve uyuşukluğa neden olur. Kan dolaşımınız kötüyse, daha fazla bacak şişmesine neden olabilir.

Dar kıyafetler

Çok dar olan giysiler, çok uzun süre ve çok sık giyildiğinde de tehlikelidir. Cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden olabilirler. Kanın iyi dolaşımına izin vermezler ve sindirim sorunlarına yol açabilirler.

Yüksek belli pantolon

Dar pantolon ve kot pantolonlar, özellikle yüksek belli olanlar sorun yaratabilir. Mide üzerine yaptıkları baskı asit reflüsüne neden olabilir. Bu tür giysiler giyen bir kişi oturduğunda kemer karnına bastırır. Ek olarak, sırt ve çevre kasları her zaman bu pantolonun desteğine güvenecek ve aktif olarak çalışmayacaktır. Ayrıca sırt ağrılarına da yol açabilirler.

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