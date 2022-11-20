Son dönemin vazgeçilmezi: Trikoların yükselişi

Sonbahar demek üst üste rengarenk giyinmek demek. Hazır bu büyüleyici mevsimin son günlerini yaşıyorken hadi hep beraber yakından bakalım sonbahar dendiğinde ilk akla gelen şeylerden biri olan trikolara... Bu sezon farklı, rengarenk ve iddialı triko modelleri dolaplarınızı süslemeye aday

Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:38 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar benim en çok sevdiğim mevsim olabilir... Bir kere doğanın bin bir renge büründüğü sonbaharda giyinmek çok ama çok zevkli... Botlar, uzun çizmeler, şapkalar, şallar ve üst üste katman katman giyinmek benim en sevdiğim şeyler arasında... Üst üste ve kat kat giyinmek dendiğinde de benim aklıma tür tür trikolar geliyor... Son birkaç senedir hepimiz bir süre gözden düşmüş olan trikolara yeniden sarılmış durumdayız... Farklı ipliklerle artık yaz-kış trikolar hayatımızda... Ve trikoların en rahat kullanıldığı mevsim de kesinlikle artık sonlarına yaklaştığımız sonbahar mevsimi... E hadi o zaman gelin yakından bakalım sezonun iddialı trio trendlerine...





ÇİZGİLİ MODELLER POPÜLER

"Biliyoruz yer gök çizgili modellerden geçilmiyor zaten" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak enine çizgilerin bu yükselişiyle birlikte aşırı popüler olmalarıyla birlikte hızlı bir düşüşleri de yakındır... Şu an esas popüler olan çizgi modeli de Breton çizgisi olarak da anılan yani yukarıdan aşağıya doğru olan çizgilerdir... Özellikle siyah-beyaz bu tarz çizgilere sahip her ne bulursanız hemen dolabınıza ekleyin derim ben.