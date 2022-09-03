Sonbahara ışıltılarla giriyoruz! Ünlü modacıdan yeni trend önerisi

Sonbaharın kendine özgü bir dokuya sahip olduğunu ifade eden Dalmış, bu sonbaharda zarafetin baş tacı olduğunu vurguladı. New York ve Paris'te düzenlenen moda haftalarına dikkat çeken modacı Dalmış, özellikle çekici silüetlerle farklı baskıların bu sonbaharda moda olduğunu bildirdi.

Kim Kardashian'ın giymiş olduğu tulumunun sonbahara damga vuracağını ifade eden Dalmış bu yılın rahatlığın ön planda yer aldığı bir sezon olacağını söyledi. 2022 sonbaharında kristal ve süsmelerin çok güçlü bir etkiye sahip olacağını bildiren modası Sait Dalmış yeni dönemde göz alıcı tasarımlarla karşılaşacaklarını aktararak, "Renkler çok daha canlı olacak, etekler de daha mini boyutlarda tasarlanacak. Bu sonbahar daha feminen bir rüzgar esecek.