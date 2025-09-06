Sonbaharda stilinize yeni bir hava katın! Tarz sahibi parçalarla her ortamda ışıldayın

Dolaplar bu sonbahar yeniden şekilleniyor. Vintage, ekose, punk detaylar kombinlere canlılık katıyor. Sahte kürkler ve bohem parçalar stilinizi güçlendiriyor. Moda artık sadece giysi değil, tavır ve duruşla konuşuyor.

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:43

Yaz nasıl geçti ve bitti hiçbirimiz anlamadık. Ancak eylül ayına adım attığımıza göre resmen sonbahara girdik demektir. Sonbaharın ilk moda yazısının da önümüzdeki günlerde sokaklarda nasıl siluetler göreceğimizin ipuçlarını paylaşalım istedik. 2025 sonbahar-kış sezonunda geçmiş ve geleceği harmanlayarak yepyeni bir hikaye yazıyoruz. Son derece güçlü, yaşayan, hayatın içinde ve gerçek kadınların sezonu bu sezon. Bu sezon, giydiklerimiz kadar tavrımız da konuşulacak. Hayattaki duruşumuz, neler ürettiğimiz, nasıl bir hayat amacımız olduğu da doğal olarak kombinlerimize ve genel duruşumuza yansıyacak. Resmen bu sezon hayata karşı duruşumuzla stilimizi de güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl New York'tan Paris'e uzanan defileler sırasında aslına bakarsanız bu sonbahar-kış sezonuna dair ana kodları hepimiz görme şansı yakalamıştık. Çok güçlü stil kodlarının ortaya konulduğu defileler sırasında lüks moda markaları, koleksiyon ilhamlarını hem geçmişten hem de gelecekten aldıklarını ortaya koymuşlardı. Yani kısaca bu sezon hazırladığımız kombinlerde sezon trendlerini, dolabımızdaki ana parçalarla harmanladığımız, vintage ve ikinci el parçalarla genel kombinlerimize zenginlik kattığımız günler bizi bekliyor. Trend çılgınlıklarını değil; sofistike, güçlü ve bir o kadar da cesur bir duruşu ortaya koyuyoruz her beraber.



EKOSELER ÇOK POPÜLER

Sürekli geri dönüşlerden bahsettiğimiz moda dünyası, her sezon unuttuğumuz ama bir zamanlar dolaplarımızın olmazsa olmazı parçaları modernleştirerek yepyeni yorumlarıyla sezonun trendleri arasına sokmayı başarıyor. Bu sezon ise ekoseler özellikle dış giyimin en güçlü elementi olarak geri dönüyor. Bakar bakmaz yağmurlu havaları, kapalı bir gökyüzünü, turuncu ağaçları ve dökülen yaprakları anımsatan ekoseler, lüks markalarda monokrom giyime dahil oluyor ve kat kat görüntüsüyle daha 'sıcak' bir görünüm veriyor. YENİ NESİL TAKIM ELBİSE

Fazla almak değil doğru almaktan bahsettiğimiz son birkaç sezonda yıldızı parlayan parçalardan biriyse takım elbiseler... Ofisten akşam yemeğine ve hatta gece eğlencelerine uyarlamaya çok müsait takım elbiselerimiz aynı zamanda oldukça güçlü bir duruşun da anahtarı. Bu sezon kalem eteklerle de çokça gördüğümüz takımlar dolaplarımızda kalem eteklere yer açmamız için sinyal yollarken lüks markalar ipek bir gömlekle birleşen takım elbiselerin ya da sadece kalem eteklerin ne kadar zevkli ve eforsuz ama ir o kadar da göz alıcı görünebileceğini gösterdi.