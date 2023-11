Tarzınızı yeniden yazacağınız o kış! Dolabınızdaki bu parçayla gözler üzerinizden ayrılmayacak...

PELUŞ SWEATSHİRT Krem, camel, kahverengi, nefti yeşil peluş bir sweatshirt bu sezon kesinlikle dolabınızda olması gereken parçalardan biri... Jean'in üzerine kürkün o biraz fazla iddialı havası olmadan rahatlıkla giyebileceğiniz bu tarz parçalar bir anda stilinize keyifli ve şık bir hava katıyor. Sonuçta bu tarz sweatshirtler'in ve bunların fermuarlı modellerinin o kışın sıcak ve konforlu ortamlarını hatırlatan havası hepimize çok ama çok iyi geliyor. Siyah olanlarıyla siyah taytlarla ve siyah pantolon takımlarla da bu tarz modelleri rahatlıkla giymeniz mümkün. UZUN KOLLU PATENCİ ELBİSESİ "Patenci elbisesi de nedir öyle?" diye sormayın sakın. Hani o artistik paten yarışmalarında gördüğümüz üst kısmı dar, alt kısmı tül tül ve A kesim gelen o tarzdaki elbiselerden esinlenilerek o modeldeki elbiselere skater dress yani patenci elbisesi deniliyor tüm moda dünyasında... Doğal olarak da kış aylarında bu tarz elbiselerin özellikle uzun kollu olanları çok popüler. Elbise modelinin en güzel yanı her boyda ve her vücut yapısında kesinlikle iyi durması. Hani kış aylarında hepimiz birer, ikişer kilo alırız ya tam o tarz kiloları saklayacak bir model. Yani tam anlamıyla dolapta olması gereken bir kurtarıcı...





BOYUNLUKLU İNCE BİR KAZAK

Kış demek kazak demek. Ama incecik olanları her zaman her yerde rahatlıkla giyilebilir. Jean ile etek ile hatta güzel bir kumaş pantolona da kesinlikle bu tarz kazakları bir arada kullanabilirsiniz. Bu kazakların her rengi, aklınıza gelebilecek her rengi çok ama çok popüler. Hatta bu sezon biraz daha transparan olanları çok ama çok popüler. Özellikle siyah, dore ya da gold olanları bu sezon kesinlikle dolabınızda olmalı. Bir anda tüm kombinlerinizin nasıl hoş ve havalı görüneceğine siz bile inanamayacaksınız.