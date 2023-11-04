Tarzınızı yeniden yazacağınız o kış! Dolabınızdaki bu parçayla gözler üzerinizden ayrılmayacak...

Sonbahar bitmek üzere. Şimdi, gittikçe soğuyacak ilerideki günler için dolabımıza yeni parçalar eklemenin tam zamanı. Hadi gelin o zaman biraz daha yakından bakalım bu sezonun olmazsa olmaz parçalarına...

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 04.11.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Kasım ayıyla birlikte kış kesinlikle kapımızı çalmış durumda. Artık sonbaharda giydiğimiz kıyafetlerin bir kısmını gelecek seneye kadar dolaplarımızdaki daha arkada bulunan bir yerlere kaldırmanın zamanı. Onların yerineyse bu kış sezonu bol bol giyeceğimiz ve soğuk günlerde hem bizi ısıtacak hem de tarzımızı dışa vurmamızı sağlayacak parçaları yavaş yavaş dolabımıza katmamızın tam zamanı. "Peki hangi parçalara yatırım yapmak gerek?" diye soranlarınız için bu sezonun olmazsa olmaz belli başlı parçalarını bir araya getirdik. Bu parçaların her birinin dolabınızda bulunan diğer parçalarla da sonbahardan kalan hala giyilebilir kıyafetlerle de kullanılması çok ama çok kolay. Hadi gelin o zaman bu sezon dolabımıza eklememiz gereken parçalara bir de yakından bakalım...



KAZAK ELBİSENİZ MUHAKKAK OLMALI

Zaten hepimiz alıştık dev kazaklar giymeye, bu sezon bu dev kazakların elbise versiyonları çok ama çok popüler. Her rengi, her tarzı kesinlikle dolabınızda olmalı. Çorapla, taytla hatta çok üşüme derdiniz yoksa çıplak bacağınızın üzerine bile bu tarz bir elbiseyi rahatlıkla giyebilirsiniz. İşin en güzel yanı ister kemerle, ister kemersiz bu tarz bir elbisenin sizi çok güzel gösterecek olması. "Altına ne giymek lazım?" sorusuna gelecek olursak çorap ve spor ayakkabısı, şık bir topuklu çizme, hantal hatta biraz kaba saba denilebilecek bir bot... Yani aklınıza gelebilecek her türlü ayakkabı doğru bir şekilde kombinlenirse bu kazak elbiselerle çok uyumlu olabilir.



DEV BOYUTLARDA HIRKALAR

Hırka bu kış sezonunun en olmazsa olmaz parçalarından biri... Özellikle dev boyutlardaki hırkalar bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri.. Özellikle gri ya da camel tonlarında olanları... İncecik ipek ya da saten bir elbisenin üzerine giydiğiniz zaman bir anda kombininizin daha gündelik, daha spor ve daha genç görünmesin sağlayan bu tarz hırkalar aynı dev kazak elbiseler gibi gün içinde hatta akşam partilerde bile sizi kurtaracak... Zaten hepimiz alıştık dev kazaklar giymeye, bu sezon bu dev kazakların elbise versiyonları çok ama çok popüler. Her rengi, her tarzı kesinlikle dolabınızda olmalı. Çorapla, taytla hatta çok üşüme derdiniz yoksa çıplak bacağınızın üzerine bile bu tarz bir elbiseyi rahatlıkla giyebilirsiniz. İşin en güzel yanı ister kemerle, ister kemersiz bu tarz bir elbisenin sizi çok güzel gösterecek olması. "Altına ne giymek lazım?" sorusuna gelecek olursak çorap ve spor ayakkabısı, şık bir topuklu çizme, hantal hatta biraz kaba saba denilebilecek bir bot... Yani aklınıza gelebilecek her türlü ayakkabı doğru bir şekilde kombinlenirse bu kazak elbiselerle çok uyumlu olabilir.Hırka bu kış sezonunun en olmazsa olmaz parçalarından biri... Özellikle dev boyutlardaki hırkalar bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri.. Özellikle gri ya da camel tonlarında olanları... İncecik ipek ya da saten bir elbisenin üzerine giydiğiniz zaman bir anda kombininizin daha gündelik, daha spor ve daha genç görünmesin sağlayan bu tarz hırkalar aynı dev kazak elbiseler gibi gün içinde hatta akşam partilerde bile sizi kurtaracak...