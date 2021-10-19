Ünlü Modacı Zeynep Kartal; gardırobunuzdaki 5 parça ile kış stilinin sırrını verdi! “60’lar modasına dönüş yapıyoruz”

Sonbahara girerken gardıroplarda da büyük bir yenilenmeye gitme isteği hemen herkeste göze çarpıyor. Pandemi kısıtlamalarının da esnemesiyle birlikte dışarıya daha çok çıktığımız, sosyalleşmek için daha fazla vakit ayırdığımız bu dönemde farklı bir tarz veya aksesuarlarda ve kıyafetlerde yenilenmeye gitme isteğinde de artış mevcut. Peki moda dünyasında bu durum nasıl bir yansıma gösteriyor. İşte tüm bunların cevabını ve 2021 Sonbahar – 2022 Kış sezonunda ortaya çıkan değişiklikleri ve trendleri ünlü modacı Zeynep Kartal ROZA’ya anlattı.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:02

Bu yıl hem nostaljinin hem de farklı tarzlarının birlikteliğine sahne olacak bir kış sezonu yaşanacak gibi görünüyor. 60'lar modasının dönüşünden deri kıyafetlerin kendisini göstermesine kadar oldukça farklı bir stil akışını görebileceğimiz bu sezonda, belki de gardırobumuzdaki eski kıyafetlere de bir şans verme zamanıdır. Stilinize yön vermek için Zeynep Kartal'ın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak rahat bir tarz oluşturabilirsiniz. İşte bu sonbahar ve kış döneminin gözdeleri…

60'lar Modasına Geri Dönüş Moda dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan 60'lı yılların trendleri günümüze bambaşka bir şekilde taşınıyor. Mini örme elbiseler, A etekler, göz alıcı aksesuarlar, İspanyol paça pantolonlar… Bu sezon tüm bu parçalar tekrar özüne geri dönüyor. Monokrom siluetlerin ağırlıklı olduğu bu dönemde tek renkli vücuda oturmayan kısa elbiseler hayli revaçta olacak.

Yıldızlara Yakın… Parıltıları kim sevmez… 2021 Sonbahar- 2022 Kış sezonunda gardıroplarınızda lame yansımalara yer açmanızı tavsiye ederim. Özellikle yıldız gibi parlamanıza destek olacak bu renk kodu, pantolon-ceket tasarımlarda veya maksi elbiselerde kendini göstermeye hazırlanıyor. Platform topuklularla da bu özel parçaları kombinleyerek dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Derilerin Yükselişi Zamansız bir tasarıma eşlik eden deriler, her yıl hareket alanını daha da güçlendirmeye devam ediyor. Vegan derilerle yapılan kombinlerin bu sezonda rüzgar gibi eseceğini söyleyebilirim. Acı kahveler ve siyahlarla harmanlanan pantolon ceket takımlar ya da jileler sezonun favorileri arasında moda tutkunlarını radarının içine alacak.

Trikolara Övgü İster jean ister deri pantolon isterse bermuda şortların üzerine rahatlıkla giyebileceğiniz trikolar bu sezonun olmazsa olmazlarından… Özgün bir sezon siluetiyle flört eden uzun trikolar elbiselerle de önü küt maksi boy bir çizme seçimi orijinal bir görünümü destekleyebilirsiniz. Bu kombini uzun bir kayak montu ile de farklılaştırmak sizin elinizde…