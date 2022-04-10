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Uzmanları uyardı! İlk buluşmada asla giymemeniz gereken o kıyafet…

İlk buluşmaların amacı iyi bir izlenim bırakmaktır. Bu nedenle kendinizi yansıtacağınız, iyi seçim yaptığınız bir kombin, karşınızdaki kişiyi etkilemenin gizli sırlarından biri. Yeni bir araştırma, insanların %38'inin, ilkinde kötü bir kıyafet giyen kişinin ikinci randevu teklifini reddedeceğini buldu.

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Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 08:55
Uzmanları uyardı! İlk buluşmada asla giymemeniz gereken o kıyafet…

Thread'deki son çalışmanın arkasındaki stil uzmanları, katılımcılardan ilk buluşmada giyilecek en kötü şeylerden bazılarını söylemelerini istedi. Verilen cevaplar ise oldukça şaşırtıcı. İşte ilk buluşmaya asla gitmemeniz gereken o kombin…

Aslında, günlük giyimde popülaritesinin artmasına rağmen, insanlar ilk buluşma için giyilebilecek en kötü şeyin "eşofman" olduğu konusunda hemfikirler. Plastik terlikler, listede ikinci sırada yer aldı ve %31'i bunun ilk buluşmada kaçınılması gereken bir parça olduğunu söyledi. Şeffaf plastik ayakkabılar %27 ile üçüncü sırayı alırken, Motorcu şortları ve tulumlar, içi tüylü, dışı nubuk botlar da ilk 10'a giren diğer giysiler arasındaydı.

Araştırma aynı zamanda, kadınların ilk buluşmada giyecekleri kıyafet konusunda kendilerini neyin rahatsız edeceği sorulduğunda erkeklerin %24'ü 'özel bir şey yok' derken, kadınların %18'i daha fazla rahatsız olduklarını belirtti. Erkeklerin sadece %34'üne kıyasla, kadınların kötü bir kıyafet nedeniyle flörtlerini bırakma olasılıkları daha yüksek. Kadınların %41'i ise özenilmemiş bir kötü kıyafet seçimi nedeniyle ikinci randevuyu reddedeceklerini söylüyor.

İlk buluşmada nasıl giyineceğinizden emin değilseniz, stilist Millie Rich bunu doğru yapmak için bazı önemli ipuçlarını paylaştı:

  • Kıyafetinizin kim olduğunuz hakkında bir şeyler söylediğinden emin olun. Millie, "Farkında olsanız da olmasanız da, giyinirken verdiğiniz çeşitli kararlar kişiliğiniz hakkında küçük ipuçları verebilir" diyor.
  • Ayrıca, normalde nasıl giyinirseniz öyle giyindiğinizden emin olun – birini etkilemek için farklı biri gibi görünmeye çalışmayın.
  • Giydikleriniz için randevu planını ana bilgi kaynağınız olarak kullanın. Sadece bir kahve buluşması ise hafif ve rahat kıyafetleri şık bir kombinle birleştirebilirsiniz. Fakat bir akşam yemeği buluşması ise özenli, fakat aşırı gösterişli olmayan mini bir elbise veya casual bir takım tercih edebilirsiniz.
  • Nasıl başladığına bakılmaksızın, bir buluşmanın bizi nereye götürebileceğini asla bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden her duruma uygun bir kıyafet seçmeye çalışın.
  • Karşınızdaki kişiyi etkilemek için en yüksek topuklu ayakkabıyı veya rahatsız ama güzel görünen bir pantolonu seçmeyin. Çünkü bunlar rahatlamanız gerektiği anlarda sadece zorluk çıkaracaktır. Bunun yerine, konfor ve stili birleştirmeyi düşünün.
  • Hafif bir elbise ve temiz, beyaz spor ayakkabılar gibi bir şey ilkbaharda flört etmek için mükemmel seçimler arasında bulunur.
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