Uzmanları uyardı! İlk buluşmada asla giymemeniz gereken o kıyafet…

Aslında, günlük giyimde popülaritesinin artmasına rağmen, insanlar ilk buluşma için giyilebilecek en kötü şeyin "eşofman" olduğu konusunda hemfikirler. Plastik terlikler, listede ikinci sırada yer aldı ve %31'i bunun ilk buluşmada kaçınılması gereken bir parça olduğunu söyledi. Şeffaf plastik ayakkabılar %27 ile üçüncü sırayı alırken, Motorcu şortları ve tulumlar, içi tüylü, dışı nubuk botlar da ilk 10'a giren diğer giysiler arasındaydı.

Thread'deki son çalışmanın arkasındaki stil uzmanları, katılımcılardan ilk buluşmada giyilecek en kötü şeylerden bazılarını söylemelerini istedi. Verilen cevaplar ise oldukça şaşırtıcı. İşte ilk buluşmaya asla gitmemeniz gereken o kombin…

Araştırma aynı zamanda, kadınların ilk buluşmada giyecekleri kıyafet konusunda kendilerini neyin rahatsız edeceği sorulduğunda erkeklerin %24'ü 'özel bir şey yok' derken, kadınların %18'i daha fazla rahatsız olduklarını belirtti. Erkeklerin sadece %34'üne kıyasla, kadınların kötü bir kıyafet nedeniyle flörtlerini bırakma olasılıkları daha yüksek. Kadınların %41'i ise özenilmemiş bir kötü kıyafet seçimi nedeniyle ikinci randevuyu reddedeceklerini söylüyor.

İlk buluşmada nasıl giyineceğinizden emin değilseniz, stilist Millie Rich bunu doğru yapmak için bazı önemli ipuçlarını paylaştı: