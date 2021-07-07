Zeynep Kartal 2021 yazının favori renklerini ve parçalarını açıkladı!

2021 yılı, zor bir 2020’nin ardından herkesin hak ettiği yazı sunuyor. Yaz aylarında yaşanacak ferah bir günün, tatlı bir tatil kaçamağının en önemli ayrıntısı ise kıyafetler ve aksesuarlar. Tatil sezonunun yanı sıra düğün döneminin de açılacağı 2021 yazında hiç olmadığı kadar şık olabilirsiniz. Ünlü modacı Zeynep Kartal, bu yılın tüm favori parçalarını ve renklerini Roza’ya özel olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:16 ABONE OL PAYLAŞ

Özel bir davetten plaj şıklığına her alanda en iyi seçimleri yalnızca birkaç ipucuyla yapabilmeniz için en önemli noktalara değinen Zeynep Kartal, yılın en çok tercih edilen renklerinin yanı sıra eskiye dönüşün de izlerini de açıkladı. İşte bu yaz da gözleri üzerinizde tutacak parçalar..

Kimonolarla Ferah Bir Yaz Sezonun vazgeçilmez tasarımları arasında yer alan Kimonolar, bu yıl gündüzden geceye yaz kombinlerinin olmazsa olmazı olarak kendini gösteriyor. Özellikle ipek dokulu olmak üzere devasal çiçek baskılarının bulunduğu modeller, gün batımında gerçekleşen davetler içinde kurtarıcı parçalar arasında olduğunu düşünüyorum. Hardal sarıları, Nil yeşilleri ve yanık portakallar yükselişteki renkları olarak iddiasını gösteriyor. İster topuklu ister düz bir sandalet isterse şık bir espadrille görünümünüzü rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

Vatkalı Boyfriend Ceketler Geri Döndü Podyumlarda birkaç senedir rüzgar gibi esen boyfriend ceketler, yaz boyunca moda tutkunlarının radarında olacağını düşünüyorum. Ton sür ton renk varyasonuyla tercih edilmesini önerdiğim ceketler, şort ve crop top'larla da bütünleşerek, yaz akşamları ve kokteylerin yükselişe geçen muhteşem üçlüsü… Bu tip kombinlere çok yakıştırdığım parmak arası ipli topuklu bir sandalet ve saçlarda ıslak bir topuz modeliyle gözler üzerinizde olabilir.

Pastel ve Sorbe Tonlarına Gardıroplarınızda Yer Açın Kış sezonunda da bağımsızlığını iddia eden lilalar ve uçuk yeşiller, hem elbiseler hem de ceket ve şort takımlarla yaz dönemine taşındı. Yaz boyunca düğünlerde oldukça karşılaşacağımız bu renk varyasyonları, şifon ve ipek tasarımlarda kendini gösterecek. Özellikle lila renkli akışkan ipek drape eteklerle, vücudun üst kısmına sıkı sıkı oturan yeşil renk tonlarındaki büstiyerlerle harika bir davet görünümü yakalayabilirsiniz. Lame yansımalı şık sandaletlerle de bu özel kombini tamamlayabilirsiniz.