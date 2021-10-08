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1 tutam tuz deyip geçmeyin!

Tuz insan sağlığı ve diğer canlılar için gerekli olan en hayati elementlerden birisidir. Hazım, solunum, besinlerin taşınması, kas hareketlerinin işlevi ve sinir uyarılarının iletimi ve bunların kontrolünde etkin rol oynar.

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 10:54
1 tutam tuz deyip geçmeyin!

Ekmek yapımında doğru oranda kullanıldığında (un ağırlığı %2-%4 ü kadar) mayanın aktivasyonunu kontrol eder, glüten yapısını güçlendirerek hamurun sıkışmasını sağlar.

Mereng yaparken merengin daha sabit olmasına yardımcı olur yani bir tür stabilizatördür.

Yemeklere katıldığında ürünlerin lezzetinin daha iyi açığa çıkmasını sağlayarak bir yandan da katalizör etkisi gösterir.

Özellikle cheesecake yaparken 1 tutam tuz atarız içine, o 1 tutam tuz o koca tatlıyı hem kalıp halinde kesilmesini sağlar hem de ürünleri bir arada tutar. 1 tutam tuz deyip geçmemek lazım, ürüne kattığı kimyasal ve fiziki etkisi oldukça fazladır.

LİMONLU CHEESECAKE

  • 500 gr labne peyniri
  • 160 gr toz şeker
  • 100 gr Yumurta
  • 30 gr krema
  • 30 gr un
  • 1 adet limon zest
  • 1 damla vanilya esansi
  • 1 tutam tuz

Yapılışı: tüm malzemeyi mikserde karıştır. En son unu ekle ve iyice çırp. Önceden ısıtılmış alt üst fırında 140 derecede 1 saat pişir.

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