1 tutam tuz deyip geçmeyin!

Ekmek yapımında doğru oranda kullanıldığında (un ağırlığı %2-%4 ü kadar) mayanın aktivasyonunu kontrol eder, glüten yapısını güçlendirerek hamurun sıkışmasını sağlar.

Mereng yaparken merengin daha sabit olmasına yardımcı olur yani bir tür stabilizatördür.

Yemeklere katıldığında ürünlerin lezzetinin daha iyi açığa çıkmasını sağlayarak bir yandan da katalizör etkisi gösterir.

Özellikle cheesecake yaparken 1 tutam tuz atarız içine, o 1 tutam tuz o koca tatlıyı hem kalıp halinde kesilmesini sağlar hem de ürünleri bir arada tutar. 1 tutam tuz deyip geçmemek lazım, ürüne kattığı kimyasal ve fiziki etkisi oldukça fazladır.