15 dakikada şipşak hazır 5 kahvaltı tarifi

15 dakikada yapacağınız bir kahvaltı sayesinde güne hem hızlı hem de lezzet dolu bir giriş yapmanızı kolaylaştırıyor. Açlık hissettiğinizde ise istediğiniz an lezzetli bir menüyü hazırlayabilirsiniz. İşte o eşsiz tariflerden birkaçı.
MUZ VE YABAN MERSİNLİ PANKEK
Malzemeler:
- 1 su bardağı buğday unu
- 1 su bardağı süt
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı şeker
- Tuz
- Süslemek için meyveler ve meyveler
- Bal veya şurup
Talimatlar:
- Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.
- Yumurtayı çırpın. Sütü dökün ve hamuru karıştırın. Kuru malzemelere süt ve yumurta karışımını ekleyin ve dikkatlice karıştırın.
- Yağı eritin ve hamurun içine karıştırın.
- Hamuru bir tavaya alın ve her iki tarafı da iki ila üç dakika pişirin. Krepler tavaya yapışmazsa yağ kullanmanıza gerek yok.
- Krepleri meyveler ve meyvelerle süsleyin ve üzerlerine balı dökün.
PEYNİRLİ VE TAVUKLU MUFFIN
Malzemeler:
- 2 tavuk göğsü
- 1 su bardağı rendelenmiş peynir
- 1/2 su bardağı un
- 1/2 bardak süt
- 2 yumurta
- 4 yemek kaşığı ekşi krema (ekşi krema türkiyede var mı?)
- Baharatlar ve yeşillikler
Talimatlar:
- Peyniri, sütü, yumurtayı, ekşi krema ve baharatları karıştırın.
- Tavuk göğsü pişinceye kadar haşlayın ve eti küpler halinde kesin.
- Hamura tavuk ve doğranmış yeşillikleri ekleyin. İyice karıştırın.
- Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın. Kek kalıplarını karışımla doldurun. Muffinleri 15 dakika pişirin.
SÜZME PEYNİRLİ MUZLU PANKEK
Malzemeler:
- 200 gr süzme peynir
- 1 yumurta
- 1 muz
- 3 yemek kaşığı un
- Vanilya
- 3 yemek kaşığı tohum yağı
- 2 yemek kaşığı şeker
- Tuz
- Bal
Talimatlar:
- Süzme peynir, muz, yumurta, vanilya ve şekeri bir blenderde pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın.
- 1 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın. Sonra hamurun biraz sertleşmesi için unun geri kalanını karıştırın.
- Bir tavada tohum yağını ısıtın. Küçük krepler yapmak için hamuru bir çorba kaşığı ile toplayın.
- Her iki tarafı da iki ila üç dakika kızartın.
- Krepleri sıcak olarak servis edin. Bal ve muz dilimleri ile süsleyin.
JAMBON VE PEYNİRLİ PANİNİ
Malzemeler:
- 2 dilim ekmek
- 2 dilim jambon
- 2 dilim peynir
- 4 fesleğen yaprağı
- Kırmızı biber
Talimatlar:
- Jambonu ve iki fesleğen yaprağını bir dilim ekmeğin üzerine koyun. Üzerine kırmızı biber serpin. Üzerine bir dilim peynir ve kalan fesleğen koyun ve sandviçin üzerine diğer dilim ekmek koyun.
- Bir waffle makineniz varsa, içine sandviçi koyun ve sandviçi altın rengine dönene kadar kızartmak için iyice bastırın. Bu cihaza sahip değilseniz, sandviçi önceden ısıtılmış bir tavaya koyun ve bir spatula ile bastırın. Altın bir kabuk görünene kadar her iki tarafı da kavurun. Tost makinesi de kullanabilirsiniz.
LAVAŞ EKMEKTE MARGARİTA PİZZA
Malzemeler:
- 1 lavaş
- Mozzarella
- 1 domates, mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş
- Fesleğen yaprakları
- 3 diş sarımsak
- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 yemek kaşığı balzamik sirke
Talimatlar:
- Sarımsağı ezin ve zeytinyağı ile karıştırın. Tortillayı karışımın yarısıyla yağlayın. Önceden ısıtılmış fırında 180ºC'de beş dakika pişirin.
- Mozzarellayı dilimleyin.
- Domates ve mozzarella dilimlerini lavaş üzerine koyun, tuzlayın ve karabiber ekleyin.
- Yedi dakika pişirin. Yanmadığından emin olmak için dikkatlice izleyin.
- Kalan yağı balzamik sirke ile karıştırın.
- Fesleğeni doğrayın.
- Pizzaya sosu ve fesleğeni ekleyin.