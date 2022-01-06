15 dakikada şipşak hazır 5 kahvaltı tarifi

15 dakikada yapacağınız bir kahvaltı sayesinde güne hem hızlı hem de lezzet dolu bir giriş yapmanızı kolaylaştırıyor. Açlık hissettiğinizde ise istediğiniz an lezzetli bir menüyü hazırlayabilirsiniz. İşte o eşsiz tariflerden birkaçı.

MUZ VE YABAN MERSİNLİ PANKEK





Malzemeler:

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

Tuz

Süslemek için meyveler ve meyveler

Bal veya şurup

Talimatlar:

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Yumurtayı çırpın. Sütü dökün ve hamuru karıştırın. Kuru malzemelere süt ve yumurta karışımını ekleyin ve dikkatlice karıştırın.

Yağı eritin ve hamurun içine karıştırın.

Hamuru bir tavaya alın ve her iki tarafı da iki ila üç dakika pişirin. Krepler tavaya yapışmazsa yağ kullanmanıza gerek yok.

Krepleri meyveler ve meyvelerle süsleyin ve üzerlerine balı dökün.

PEYNİRLİ VE TAVUKLU MUFFIN





Malzemeler:

2 tavuk göğsü

1 su bardağı rendelenmiş peynir

1/2 su bardağı un

1/2 bardak süt

2 yumurta

4 yemek kaşığı ekşi krema (ekşi krema türkiyede var mı?)

Baharatlar ve yeşillikler

Talimatlar:

Peyniri, sütü, yumurtayı, ekşi krema ve baharatları karıştırın.

Tavuk göğsü pişinceye kadar haşlayın ve eti küpler halinde kesin.

Hamura tavuk ve doğranmış yeşillikleri ekleyin. İyice karıştırın.

Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın. Kek kalıplarını karışımla doldurun. Muffinleri 15 dakika pişirin.

SÜZME PEYNİRLİ MUZLU PANKEK

Malzemeler:

200 gr süzme peynir

1 yumurta

1 muz

3 yemek kaşığı un

Vanilya

3 yemek kaşığı tohum yağı

2 yemek kaşığı şeker

Tuz

Bal

Talimatlar:

Süzme peynir, muz, yumurta, vanilya ve şekeri bir blenderde pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın.

1 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın. Sonra hamurun biraz sertleşmesi için unun geri kalanını karıştırın.

Bir tavada tohum yağını ısıtın. Küçük krepler yapmak için hamuru bir çorba kaşığı ile toplayın.

Her iki tarafı da iki ila üç dakika kızartın.

Krepleri sıcak olarak servis edin. Bal ve muz dilimleri ile süsleyin.

JAMBON VE PEYNİRLİ PANİNİ





Malzemeler:

2 dilim ekmek

2 dilim jambon

2 dilim peynir

4 fesleğen yaprağı

Kırmızı biber

Talimatlar:

Jambonu ve iki fesleğen yaprağını bir dilim ekmeğin üzerine koyun. Üzerine kırmızı biber serpin. Üzerine bir dilim peynir ve kalan fesleğen koyun ve sandviçin üzerine diğer dilim ekmek koyun.

Bir waffle makineniz varsa, içine sandviçi koyun ve sandviçi altın rengine dönene kadar kızartmak için iyice bastırın. Bu cihaza sahip değilseniz, sandviçi önceden ısıtılmış bir tavaya koyun ve bir spatula ile bastırın. Altın bir kabuk görünene kadar her iki tarafı da kavurun. Tost makinesi de kullanabilirsiniz.

LAVAŞ EKMEKTE MARGARİTA PİZZA

Malzemeler:

1 lavaş

Mozzarella

1 domates, mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş

Fesleğen yaprakları

3 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı balzamik sirke

Talimatlar: