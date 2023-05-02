5 Dakikada Çayın Yanına Ne Yapabilirim? Akşam Çayın Yanına Pratik Tarifler, Tatlı ve Tuzlu Aperatifler

Çay yanında yemek için hızlıca bir şeyler hazırlamak istediğimizde 5 dakikada çayın yanına ne yapabilirim, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Akşam çayın yanına pratik tarifler için hepimizin bir çay saati menüsü vardır. çay yanına aperatif tarifler, tatlı veya tuzlu olabilir. Çayın yanına ne yapılır, sorusuna damak zevkinize göre tarifler olduğu yanıtını veririz. Misafire çay yanına ikram edilecek onlarca tarif vardır. Bu tariflerin kimisi tatlı kimisi tuzlu tariflerdir.

5 Dakikada Çayın Yanına Ne Yapabilirim?

Ülkemiz en çok çaya düşkünlüğü ile bilinir. Çay olmadan kahvaltıya başlamayız, bazen günü çay içerek bitiririz. Çayın yanına yenecek bir şeyler isteriz. Çay saatlerini hem keyifli, hem de lezzetli geçirmek isteyenler çaylarının yanında güzel ve aperatif lezzetler ister. Özellikle ailenizle, komşunuzla, dostlarınızla, akrabalarınızla bir çay keyfi yapmak istiyorsanız aperatif lezzetlerden vazgeçemeyiz. Çayı tatlı ve tuzlu ikramlıklarla sunmak isteyenler için, birbirinden lezzetli tarifler vardır. Bu tariflerin birçoğunun hazırlamaları da çok kolaydır. 5 dakikada hazırlanabilecek tarifler ve malzemelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Havuç Topları malzemeleri, havuç, tereyağı, şeker, petibör bisküvi, ceviz içi, tarçın

Bisküvili Tramisu Toplar malzemeleri, petibör bisküvi, labne peyniri, ceviz içi, pudra şekeri, muz, kakao

Yufkayla Tava Böreği malzemeleri, 2 adet yufka, beyaz peynir, kaşar peyniri, maydanoz, sıvı yağ

3-2-1 poğaçası malzemeleri, kabartma tozu, yoğurt, un, beyaz peynir, maydanoz, yumurta, susam

Hamur kızartması malzemeleri, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, un

Çubuk pişi malzemeleri, süt, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir, maydanoz, kabartma tozu, un

Kırpık böreği malzemeleri, parça yufka, soğan, beyaz peynir, maydanoz, dereotu, yağ

Kakao tepesi malzemeleri, hazır kakaolu kek, süt, Hindistan cevizi

Ispanaklı milföy pufu malzemeleri, milföy hamuru, ıspanak, yağ

Akşam Çayın Yanına Pratik Tarifler, Tatlı ve Tuzlu Aperatifler

Çayın yanına kolayca hazırlanan atıştırmalıklar özellikle ani bir misafir geldiğinde hazırlanır. Çünkü uzun uzun ikramlıklar hazırlamaya vaktiniz olmaz. İster beş çayı, ister akşam çayı olsun misafir davetlerinde çay yanında iyi gidecek şeyler yemeyi ve sunmayı severiz. Tatlı ya da tuzlu ikramlıklar kısa sürede de hazırlanabilir. Akşam çayının yanına yapılacak pratik tatlı ve tuzlu tarifleri şu şekilde sıralayabiliriz: