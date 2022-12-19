Akşamdan Islatılan Nohut Kaç Saat Suda Beklemeli? Nohut Aynı Gün Islatılır Mı ve Suya Koymadan Pişirilir Mi?

Tencerede pişirmesi saatler süren nohut kaç saat suda beklemeli diye soranlar olabilir. Nohut sıcak suda kaç dakika bekletilir diyenlerin, haşlama işleminden saatler önce bunu yapması gerekir. Suda bekletmeyi tercih etmeyenler tarafından nohut aynı gün ıslatılır mı diye sorulur. Hızlı bir şekilde pişirmeye hazır olmasını isteyen kişiler, nohut ıslatılırken un konur mu diye düşünür. Nohut ıslatılmadan pişer mi diyenler, bekletmeden hemen haşlamayı isteyenlerdir. Suda ne kadar süre beklemelidir?

Nohut Kaç Saat Suda Beklemelidir?

Fasulye gibi geç haşlanan bir bakliyat olan nohut, genellikle çoğu kişi tarafından saatler öncesinden suyun içinde bekletilir. Bunun yapılmasının nedeni, yumuşamalarını ve pişmeye hazır hale gelmelerini sağlamaktır. Tencerede pişirecek olanlar için bu nokta çok önemlidir, ancak düdüklüyü tercih edecekler için suda bekletme işlemi o kadar da önemli olmayabilir. Çünkü, bilindiği üzere düdüklü buzluktan yeni çıkarılmış et ve bakliyatları hızlıca pişirme özelliğine sahiptir. Islatılmış nohutların düdüklüde pişme süresi yaklaşık olarak 25 dakika iken, ıslatılmamış olanların ise 30-35 dakikadır. Bu süre normal tencerede bir saate kadar çıkabilir.

Birçok kişinin merak ettiği esas nokta ise nohutun kaç saat suda bekletileceğidir. İyice yıkanıp temizlendikten sonra, temiz ve ılık bir suda 8 ile 10 saat boyunca bekletilmesi gerekir. Eğer sabah saatlerinde pişirecekseniz akşam, akşam haşlayacaksanız sabah erken saatlerde suya koymalısınız. Islatmada sıcak su kullanacak olanlar için ise bekleme süresi ortalama 3-4 saattir. Bu bakımdan, nohutu aynı gün ıslatacak olan kişilerin kaynar su kullanması daha etkili olur. Yumuşamasını hızlandırmak için suya biraz da karbonat eklenebilir.

Nohutu Islatmadan Pişirmek Mümkün mü?

Evet, nohut suda bekletilmeden de pişirilebilir, ancak pişirme işlemi biraz daha uzun sürer. Özellikle, ıslatılmamış nohutu normal bir tencerede haşlamak bir veya 1 saat 30 dakikayı bulabilir. Düdüklüde ise 45-50 dakika sürebilir. Vakit konusunda bir problemi olmayanlar için bu nokta önemli olmayabilir. Öte yandan, farklı nedenlerden dolayı çabuk haşlanmasını isteyenlerin ıslatması ve düdüklü kullanması önerilir.