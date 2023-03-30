Armutla Neler Yapılır? Kalan Olgunlaşmış Armutlar Nasıl Değerlendirilir?

Armutla neler yapılır ya da armuttan yapılan tatlılar, kış meyvesi olan armutu uzun zaman saklamak ve de tatlı olarak tüketmek için oldukça önem taşıyan bir konudur. Meyvelerden genellikle tat, pasta ya da reçel yapılmaktadır. Hemen her meyvenin bu alternatifleri yapılırken olgunlaşmış armutla neler yapılır sorusuna armut tatlısını yanıt olarak verebiliriz. Ayrıca başla bir şey için kullanılan ve kalan armutla ne yapılır bakacak olursak birbirinden leziz tatlı ve reçeller yapıldığını görürüz.

Armutla Neler Yapılır?

Armut, pazar tezgâhlarında genellikle her mevsim farklı bir çeşidiyle yerini alıyor da en çok da kışın yemeye doyum olmayan bir meyve olarak bilinmektedir. İrili olanı, sarı olgun ve sulu olanı, yeşil olanı derken hemen her çeşide zevkle tüketilir.

Peki, bu lezzetli armutlarla neler yapılabilir. Ayvaya benzer yapısı ile harika bir armut tatlısı yapılabilir. Tabi bu tatlı armutla yapılınca kendine has tadı daha özel oluyor. Armudu mevsimi dışında yemek isteyenler için de en güzel öneri armut reçelidir diyebiliriz. Yine armutu, pasta ve kek olarak da tüketebilirsiniz. Şimdi dilerseniz armutla yapılan kek, pasta, reçel ve diğer tatlılara göz atalım.

Olgunlaşmış Armutlar Nasıl Değerlendirilir?

Harika bir armut tatlısı, reçeli, pastası ya da keki için öncelikle armutlarınızın olgun ve sulu olması gerekmektedir. Daha sonrasında aşağıda verdiğimiz tariflerle harika işler çıkarabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifelere bakalım:

rmut tatlısı: Armutla yapılan tariflere yumuşacık bir tatlıyla başlayabiliriz. Armutu bu tatlıda yumuşacık tadıyla deneyenlerde sanki sadece meyve yiyormuş gibi bir damak tadı bırakacak yanı olacaktır. Ayrıca ayva tatlısını bayılarak yiyenlerin bu tada da onay vereceklerini düşünüyoruz.

Armut reçeli: meyveleri mevsimi dışında saklamanın en güzel yollarından biri de reçeldir. Reçel hem kahvaltı sofralarında hem de tatlı olarak hemen her öğünde bulunan harika bir tatlıdır. Bunun için harika bir armut reçeli yaparak yıl boyunca tüketebilirsiniz. Bu nedenle kılın pazardan aldığınız sarı olgun armutlarınızla harika bir reçel yapabilirsiniz.

Armutlu altın damlacık pastası: tart hamuru üzerine her dilime birer dilim armut düşecek şekilde kesilen armutlar enfes bir pasta olmaktadır. Çayın yanında misafirleriniz için harika olan bu pasta damaklara dokunacaktır. Tart hamuru ile fırınlanıp bir süre de buzdolabında dinlendikten sonra armutlu altın damlacık pastası harika bir tatlı olacaktır.

Karamelize armutlu alt üst kek: karamel tadını ve armutu sevenle bu lezzetleri bir arada görmekten memnun kalacaklardır. Ara sıra harika bir tatlı olarak tüketebileceğiniz bu kek, sizi kendine hayran bırakacaktır. Aynı zamanda yapılması da çok kolaydır.

Armut batona düşer pastası: armutla yapılan diğer pasta ve tatlılar arasında ilginç bir isimle yapılan pastadır bu. Kocaman üç armutun kek kalıbına koyularak yapılan bu pastanın sıra dışı bir tadı da var.

Meyve aşuresi: aşure farklı besinlerin bir araya geldiği hem leziz hem de besleyici bir tatlıdır. Başka bir çeşit aşure de armutla yapılan meyve aşuresidir. Elma, armut ve diğer kuru meyvelerin tarifinden ortaya çıkan bu aşure yazın da serinletici bir tatlı olarak kullanılabilir.

Metabolizma hızlandıran soğuk çay: diyet tatlıları yapılan armutun bağırsak çalıştırarak metabolizmayı hızlandıran detoks çayı da var. İçinde armut kompostosu olsa da içine yeşil çay da eklenen bu tarif oldukça güzel bir detoks çayı olabilir.

Armutlu ve çikolatalı kek: armutun kek olarak tüketilebileceğini söyledik. Çikolata da hemen her tatlıya uyduğu için armutlu ve çikolatalı kek yapmak da mümkündür.

Elma ve armut kompostosu: evde yenilmeyecek kadar sert armutları komposto yaparak tüketebilirsiniz. Bu kompostoyu ara öğün ya da yemeklerin yanında ara soğuk olarak tüketebilirsiniz. Hemen her mevsimde tüketilen kompostonun aynı zamanda raf ömrü de oldukça uzundur. Bunun için sert armutlarınızı bu yolla saklayabilirsiniz.