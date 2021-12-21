Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Her gün bir kase...

Damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz birbirinden farklı yulaf tarifleri ile sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı hazırlamak oldukça kolay. Meyveler, yoğurt veya süt ile bir araya gelen yulaf ile farklı alternatifler oluşturabilirsiniz. İşte o tarifler…

MUHTEŞEM KOKUSU İLE VANİLYALI YULAF





Malzemeler:

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

Hindistan cevizi

1 çay kaşığı vanilya

1 adet orta boy muz

Yapılışı:

1 bardak sütü tencereye alın ve 3 yemek kaşığı yulafı ekleyin.

1 çay kaşığı vanilyayı da ekledikten sonra iyice karıştırın.

Birlikte biraz özleşmesini bekleyin ve tabağa alın.

Tabağa aldıktan sonra muzu üzerine dilimleyin ve hindistan cevizini üzerine serpin.

ELMALI TURTA TADINDA ELMALI YULAF

Malzemeler:

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet elma

Tarçın

Ceviz veya fındık

Yapılışı:

1 bardak sütü tencereye aldıktan sonra eklediğiniz yulafın özdeşleşmesi için biraz karıştırın.

1 adet rendelenmiş elma, 1 çay kaşığından az tarçın ve isteğinize göre ceviz ve fındığı da ekleyin.

Tüm bu malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra tabağınıza alabilirsiniz.

TATLI KRİZLERİNİ BİTİRİYOR: KAKAOLU YULAF





Malzemeler:

1.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı kakao

Fındık

Yapılışı:

1.5 bardak sütü tencereye alın ve 3 yemek kaşığı yulafı özdeşleşene kadar bekleyin.

Biraz karıştırdıktan sonra kakao, ezilmiş fındık ve hindistan cevizini de ekleyin.

Tüm bu malzemeler iyice özdeşleştikten sonra tabağınıza alın.

1 adet muzu dilimleyin ve tabağınıza dizin. Afiyet olsun.

FISTIK EZMELİ VE İNCİRLİ YULAF

Malzemeler:

1 su bardağı süt

2.5 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 adet incir

Badem

Yapılışı:

1 su bardağı süt ve 2.5 yemek kaşığı yulafı tencereye alın ve yulafın sütü iyice çekmesini bekleyin.

Ardından fıstık ezmesini ekleyin ve iyice karıştırın.

Tabağınıza aldıktan sonra dilimlediğiniz incirleri tabağınıza yerleştirin.

Son olarak üzerine eklediğiniz kırık bademlerle servis yapabilirsiniz.