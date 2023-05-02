Balığın Yanına Ne Gider? Balığın Yanında Salata, Meze ve Yemek Olarak Ne Yapılabilir?

Balık A, B1, B2, D ve Omega3 açısından oldukça zengin bir besindir ve bu sebeple haftada iki kez mutlaka tüketmek gerekir. Uzmanlar ve diyetisyenler beslenme listelerine mutlaka balık eklerler. Peki balığın yanına ne gider? İşte balığın ne ile yenebileceğine dair şu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz; balığın yanına hangi çorba olur, balığın yanına ne yapılır, ne iyi gider, balık yanına meze olarak ne yapılabilir, balığın yanına giden mezeler neler?

Balığın Yanına Ne Gider?

Sağlıklı beslenme denilince akla hemen balık gelir. İçinde barındırdığı yüksek omega ve yağ asitleri bakımından oldukça önemli bir besindir. Balığın yanında genel olarak en çok tüketilen besinler ise şu şekilde sıralanabilir; roka salatası, fava, humus, patlıcan salatası, ajvar, havuç tarator, karides tava, hibeş, şakşuka, börülce salatası, acılı ezme vb.

Balığın Yanında Salata, Meze ve Yemek Olarak Ne Yapılabilir?

Balığın yanına çorba olarak en çok tercih edilen mercimek çorbasıdır. Mercimeğin tadı balığın lezzetini daha çok ön plana çıkarır. Mercimek yoksa ezogelin veya tarhana çorbası da tercih edilebilir. Salata olarak ise genellikle yeşilliği bol salatalar tercih edilir. Özellikle roka salatası en çok tercih edilen salatadır. Meze olarak ise başlıca şu mezeler tercih edilir;

Humus:

Malzemeler;

3 su bardağı haşlanmış nohut

1 limonun suyu

1/3 su bardağı tahin

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kimyon

Üzeri için ise 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı biber, sumak.

Yapılışı;

Haşlanmış nohutlarımızın kabuklarını elimizle soyalım.

Nohutları rondoya alalım daha sonra üzerine limon suyu, tahin, sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyelim ve karıştıralım.

Tüm malzemeler karıştıktan sonra servis tabağına alalım ve kaşıkla şekil verelim.

İsteğe göre süslemek için ise ortasına haşlanmış nohut, kırmızı biber ve zeytinyağı gezdirebiliriz.

Damak zevkinize göre sumak ve ince kıyılmış maydanoz da ilave edebilirsiniz.

Havuç Tarator:

Malzemeler;

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Yapılışı;