Balığın Yanına Ne Gider? Balığın Yanında Salata, Meze ve Yemek Olarak Ne Yapılabilir?

Balık A, B1, B2, D ve Omega3 açısından oldukça zengin bir besindir ve bu sebeple haftada iki kez mutlaka tüketmek gerekir. Uzmanlar ve diyetisyenler beslenme listelerine mutlaka balık eklerler. Peki balığın yanına ne gider? İşte balığın ne ile yenebileceğine dair şu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz; balığın yanına hangi çorba olur, balığın yanına ne yapılır, ne iyi gider, balık yanına meze olarak ne yapılabilir, balığın yanına giden mezeler neler?
Sağlıklı beslenme denilince akla hemen balık gelir. İçinde barındırdığı yüksek omega ve yağ asitleri bakımından oldukça önemli bir besindir. Balığın yanında genel olarak en çok tüketilen besinler ise şu şekilde sıralanabilir; roka salatası, fava, humus, patlıcan salatası, ajvar, havuç tarator, karides tava, hibeş, şakşuka, börülce salatası, acılı ezme vb.
Balığın yanına çorba olarak en çok tercih edilen mercimek çorbasıdır. Mercimeğin tadı balığın lezzetini daha çok ön plana çıkarır. Mercimek yoksa ezogelin veya tarhana çorbası da tercih edilebilir. Salata olarak ise genellikle yeşilliği bol salatalar tercih edilir. Özellikle roka salatası en çok tercih edilen salatadır. Meze olarak ise başlıca şu mezeler tercih edilir;
Humus:
Malzemeler;
Üzeri için ise 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı biber, sumak.
Yapılışı;
Havuç Tarator:
Malzemeler;
Yapılışı;