Barbunya Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Taze ve Buzluktan Çıkan Barbunya Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede, Hangi Ayarda Pişirilir?

Sağlık açısından pek çok yararı bulunan barbunya düdüklü tencerede kaç dakikada pişer diye araştıranlar bulunur. İlk defa kullanacak olan kişiler, kuru barbunya düdüklü tencerede kaç dakikada pişirilir diye sorar. Daha uzun sürdüğü için buzluktan çıkan barbunya düdüklüde ne kadar pişirilir diye merak edilir. Düdüklü tencere, pişmesi saatler süren yemekleri çok daha kısa bir sürede yemeye hazır hale getirdiği için sıklıkla tercih edilir. Barbunya düdüklüde ne kadar sürede pişer?

Barbunya Düdüklü Tencerede Kaç Dakikada Pişer?

Barbunyanın pişme süresi, taze veya kuru olmasına bağlı olarak değişir. Taze barbunya düdüklü tencerede yaklaşık olarak 15 veya 20 dakikaya hazır olur. Kuru barbunya ise önceden ılık suda bekletildiyse eğer, düdüklüde en fazla 30 dakikada pişirmek mümkündür. Buzluktan yeni çıkarılmış barbunyayı düdüklüde yapmak için öncelikle üzerine soğuk suyu koymalısınız. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra haşlanmaya bırakmalısınız. Barbunyalar buzlu oldukları için pişme süresi ortalama olarak 40-45 dakikayı bulur.

Barbunya Nasıl Islatılır?

Barbunya, tıpkı fasulye ve nohut gibi bir bakliyat olduğu için uzun süre haşlanması gerekir. Her ev kadınının bildiği üzere, bu tip gıdalar pişirilmeden saatler önce suda yumuşaması için bekletilir. İsteğe bağlı olarak suya karbonat ekleyebilirsiniz. Bu, daha hızlı yumuşamalarını sağlar. Eğer barbunyalar çok sert ise suyun ılık değil, kaynara yakın bir sıcaklıkta olması tavsiye edilir. Bu işlemi yapmak büyük ölçüde zamandan tasarruf etmeye yardımcı olur. Düdüklü ise normal tencereye kıyasla çok daha hızlı yemek pişirir. Özel tasarlanmış kilitli kapağı sayesinde, dışarıdan hava alışverişine engel olur. Buharın ve sıcaklığın dışarı çıkmasını önlediği için 2-3 saatte pişecek bir yemeğin, 1 saat veya daha kısa bir sürede hazır hale gelmesini sağlar.