Bezelye Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Taze, Dondurulmuş ve Konserve Bezelye Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede, Hangi Ayarda Pişirilir?

Baklagillerden olan bezelye, hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Bu yüzden pek çok kişi, buzluktan çıkan bezelye düdüklüde kaç dakikada pişer diye düşünür. Akşam yemeğini çok kısa bir sürede hazırlamak isteyenler, dondurulmuş bezelye düdüklüde kaç dakikada pişirilir sorusunun yanıtını öğrenmek ister. Konserve bezelye düdüklü tencerede ortalama kaç dakikada pişer diye soranlarların, pişirme işleminin çok kısa sürdüğünü bilmeleri gerekir. Peki düdüklüde bezelye pişirmek ne kadar sürer?

Buzluktan Çıkan Bezelye Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer?

Sebze ve et yemeklerine, türlülere, pürelere, pilavlara ve mezelere lezzet katması ile sıklıkla tüketilen bezelyenin, hem tazesi hem de konservesi bulunur. İçinde insan sağlığı için yararlı olan birçok mineral ve vitamin vardır. Pişme süresi ise besin değerlerinin kaybolmaması açısından önemlidir. Bu sadece bezelye için değil, bütün sebze ve bakliyatlar için geçerlidir. Gerekenden fazla haşlamak vitamin ve mineral kaybına sebep olabilir. Bundan dolayı, bezelyeyi tavsiye edilen pişirme süresinden daha fazla haşlamamak gerekir. Öte yandan, yoğun tempolu bir hayatı olan ve çabuk bir şekilde yemek pişirmek isteyenler için zaman ayrı bir öneme sahiptir. Bu yüzden, normal tencereyi değil düdüklüyü tercih edebilirler.

Uzmanlar, bezelye de dahil olmak üzere bütün sebze, meyve ve bakliyatların tazesinin alınmasını tavsiye eder. Pratik olduğu için tercih edilen konserve bezelye ise zaten halihazırda az da olsa haşlanmıştır. Düdüklüde 5-10 dakikada hemen hazır hale gelir. Taze bezelyenin haşlanma süresi ise yaklaşık 15 dakikayı bulur. Dondurucudan yeni çıkarılmış ve buzla kaplı bezelyelerin pişirilmesi ise doğal olarak biraz daha uzun sürer. Düdüklüde haşlandığı takdirde 15-20 dakikada pişer.

Bezelye Pişirilmeden Önce Islatılır mı?

Her ne kadar baklagil ailesinden olsa da bezelyeyi pişirmeden önce ıslatmaya veya bir süre suda bekletmeye gerek yoktur. Yapısı nedeniyle, hem normal tencerede hem de düdüklüde kolay pişen bir gıdadır. Bundan dolayı, kesinlikle uzun süre haşlanmaması önerilir. Bu, zaman ve enerji israfına neden olduğu gibi aynı zamanda vitamin ve minerallerin ölmesine de sebep olur.