Bu püf noktasını birçok kişi bilmiyor! İşte ustaların sütlaç yaparken uyguladığı yöntemler

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan en sütlaç; hafif olmasının yanında lezzetiyle de çok sevilen bir tatlı. Bu sütlü tatlıyı yaparken belli bir püf noktası olduğunu biliyor musunuz? Gelin ustaların uyguladığı bu yöntemlere birlikte bakalım...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:45

Sütlaç, Türk mutfağının önde gelen tatlılarındandır. Kalsiyum ve potasyum değeri yüksek olduğu için kas gelişimini destekler. Özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi önemlidir. Bu tatlıyı yapmak her ne kadar basit gibi görünse de kıvamında yapmak çok önemlidir. Ölçülerini tam tutturmak ve püf noktalarını bilmek bu sütlü tatlıya muhteşem bir lezzet katacaktır.

SÜTLAÇ YAPMANIN PÜF NOKTALARI Sütlaç yaparken dikkat etmeniz noktalardan biri; pirinci suda yeterince yıkamanız. Fakat suda asla bekletmemelisiniz. Eğer bekletirseniz nişastası gidecektir ve kıvamını tutturmakta zorluk çekeceksiniz. Sütlaç yapımında genelde çok kullanılan nişasta gibi malzemeler ile kıvam verilir. Eğer nişasta yoksa ve olmadan yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken bir diğer önemli şey; önceden kaynatılmış ve soğutulmuş organik süt kullanmak. Pastörize süt kullanmak yerine organik süt kullanmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle sütlacın kıvamını tutturmanız kolay olacaktır.