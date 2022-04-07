Bu püf noktasını birçok kişi bilmiyor! İşte ustaların sütlaç yaparken uyguladığı yöntemler

Sütlaç, Türk mutfağının önde gelen tatlılarındandır. Kalsiyum ve potasyum değeri yüksek olduğu için kas gelişimini destekler. Özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi önemlidir. Bu tatlıyı yapmak her ne kadar basit gibi görünse de kıvamında yapmak çok önemlidir. Ölçülerini tam tutturmak ve püf noktalarını bilmek bu sütlü tatlıya muhteşem bir lezzet katacaktır.
SÜTLAÇ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Sütlaç yaparken dikkat etmeniz noktalardan biri; pirinci suda yeterince yıkamanız. Fakat suda asla bekletmemelisiniz. Eğer bekletirseniz nişastası gidecektir ve kıvamını tutturmakta zorluk çekeceksiniz. Sütlaç yapımında genelde çok kullanılan nişasta gibi malzemeler ile kıvam verilir. Eğer nişasta yoksa ve olmadan yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken bir diğer önemli şey; önceden kaynatılmış ve soğutulmuş organik süt kullanmak. Pastörize süt kullanmak yerine organik süt kullanmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle sütlacın kıvamını tutturmanız kolay olacaktır.
SÜTLAÇ PİŞİRİLİRKEN YAPILAN HATALAR
Sütlaç yaparken en çok karşılaşılan hatalardan biri; su kaynamadan içine pirinçleri eklemek oluyor. Doğrusu ise; önce suyun kaynadığından emin olun ve sonrasında pirinçleri ekleyin. Ayrıca, kaynama aşamasından sonra fazla su eklemeniz yanlış olacaktır. Pirinçlerin suyunu çekmesini beklemelisiniz. Sonrasında, sütü pirinçlere karıştırarak dökerseniz sütünüz kesilmemiş olur. Süt daha iyi kıvam alsın ve kesilmesin diyorsanız çok sıcak olmayan sütü pirince yavaş yavaş eklemelisiniz.
ŞEKERİN DOĞRU EKLENMESİ ÖNEMLİ
Sütlaç yapımında, sütü ekledikten sonra şekerin katılması önemlidir. Ayrıca bu aşamalarda yavaş ve tahta kaşıkla karıştırmayı unutmayın. Ayrıca önemli olan bir diğer nokta şekerin tamamen erimesidir. Buna çok dikkat edilmelidir.
SÜTLAÇ NASIL SERVİS EDİLMELİ?
Sütlacı kaselere bölerken çok sıcak olmamasına dikkat edin. Pirinçlerin eşit şekilde dağılması için, mutlaka tencerenin dibini karıştırarak servis edilmeli. Eğer kıvamsız ve sıvı görünürse dolapta 2 saat bekletmeniz yeterli olacaktır.