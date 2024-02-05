Bu yöntem kuru fasulyenin gazını tamamen alıyor! Haşlarken suyuna 1 kaşık...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulye, sağlıklı bir beslenme için önemli olsa da, bazı kişilerde gaz problemlerine neden olabilir. Ancak, bu durumu önlemek veya minimize etmek için birkaç yöntem bulunmaktadır.
KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?
Kuru fasulyenin gaz yapmasının ana nedeni, içerisinde bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür. Bu molekül, sindirim sisteminde sindirilemeyecek kadar büyük olduğu için gaz birikimine yol açabilir. Gaz problemini azaltmak için izlenebilecek bazı yöntemler şunlardır:
BAHARATLARDAN YARDIM ALIN
Fasulyeyi pişirirken kullanılan baharatlar, özellikle kimyon ve kekik, gaz oluşumunu azaltabilir. Haşlama suyuna eklenen 1 çay kaşığı kimyon, fasulyenin tüketildikten sonraki gaz problemini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.
ÖNCEDEN BEKLETME
Fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmek, gazın ön aşamalı olarak çıkmasını sağlar. Haşlama sırasında yüzeye çıkan köpüğün alınması, gaz sorununu en aza indirebilir.
KARBONAT KULLANIN
Haşlama suyuna eklenen karbonat, fasulyenin daha kolay haşlanmasını sağlarken aynı zamanda gaz problemini de azaltabilir.
PATATESTEN YARDIM ALIN
Baklagillerin pişirilmesi sırasında çiğ patates eklemek, gaz sorununu çözebilir. Dörde bölünmüş çiğ patates, pişme sırasında haşlama suyuna eklenerek gaz oluşumunu azaltabilir.
Bu yöntemleri uygulayarak, kuru fasulyenin sağlık açısından faydalarından yararlanırken aynı zamanda olası gaz problemlerini en aza indirebilirsiniz.