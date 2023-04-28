Çay Kaç Dakikada Demlenir ve Oturur? Poşet ve Toz Siyah Çay Demleme Süresi Kaç Dakikadır?

Çay kaç dakikada demlenir, çay kaç dakikada oturur? Kahvaltılar başta olmak üzere günün her anında tükettiğimiz çayı doğru demlemek önemlidir. Bunun için ilk olarak çay demleme süresini iyi ayarlamak gerekir. Yaz, kış sıklıkla tükettiğimiz çay nasıl demlenir, poşet çay kaç dakikada demlenir merak ediyorsanız işte çay demlemenin püf noktaları!

Çay Nasıl Demlenir? Çay Kaç Dakikada Oturur?

Genel olarak siyah çaylar 2 farklı ürün grubuna ayrılarak satılır. Bunlar dökme ve demlik ya da bardak poşet çaylar olarak ayrılır. Tüm siyah çaylar demleme yöntemiyle taze ve kaynamış su kullanılarak yapılır. Demleme sırasında çayın ve suyun miktarı önemlidir. Çay yaprakları suda rahatlıkla hareket etmeli ve tüm yapraklar suya aynı zamanda atılmalıdır. Bunun için her bir yemek kaşığı çay için demliğe 100 ml su koymanız yeterlidir. Çay demlemek için taze ve temiz su kullanmanız önemlidir. Taze kaynayan suyunuzu 15-20 saniye sonra demliğin tek bir noktasına çay yapraklarını yakmadan eklemelisiniz. Çayı suya attıktan sonra tamamının ıslanmasına özen göstermelisiniz.

Son yıllarda pratik olmasından ötürü poşet çaylar da sıklıkla tercih ediliyor. Normal siyah çayın poşetlenmesiyle elde edilen poşet çayların demlenmesi için 10-15 dakika demlikte bekletmeniz yeterlidir. Bardak poşet çayları ise 2-3 dakika bekletmeniz demlenmesi için yeterli olacaktır.

Çay Demlerken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Püf Noktaları