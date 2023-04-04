Churchill Tarifi – Evde Gerçek Churchill Nasıl Yapılır, Çörçil Yapımında Önce Tuz Mu Soda mı Koyulur?

Sıcak yaz aylarında su ve elektrolit seviyesini dengelemek isteyenler, Churchill tarifi hakkında mutlaka bilgi almalıdır. Bu içeceğin insan vücuduna olan yararlarını bilenler, Churchill nasıl yapılır sorusuna yanıt arar. Churchill yapımı için gerekenler, her evde bulunan ve uygun fiyatlı malzemelerden oluşur. Tarifin püf noktasını bilmeyenle, Churchill önce tuz mu soda mı ilave edilir diye araştırabilir. Çörçil nasıl yapılır ve ne işe yarar?

Churchill Nasıl Yapılır?

Sağlığa yararlı bir içecek olması ile ünlü Churchill, bu yönüyle diyet menülerinde sıklıkla yer alan bir tariftir. Mineral açısından zengin olduğundan dolayı terleme nedeniyle yaşanan vitamin ve mineral kaybını telafi etmeyi sağlar. Çünkü sıcaklıkların yükseldiği yaz aylarında bu durum iki katına çıkar. Sıvı ve mineral eksikliği ise yorgunluk ve halsizliğe yol açar.

Churchill bu bakımdan faydalı olsa da suyun yerini alabilecek bir içecek değildir. Bu yüzden su yerine bunu tercih etmek oldukça yanlış tır ve faydadan ziyade zarar getirir. Abartıya kaçmadan günde bir bardak tüketmek yeterlidir. Özellikle spor veya saunadan sonra içmek vücudun su ve mineral kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu içeceğin yapımı ise çok basittir. Üstelik bir o kadar da az maliyetlidir. Churchill tarifi için gereken malzemeler aşağıdakilerdir.

1 limon suyu

1 şişe soda

1 çay kaşığı tuz

Nane, reyhan yaprağı ve buz (isteğe bağlı)

Churchill yapımı ise şu şekildedir;

1.Bir su bardağının içine 1 limonun suyu sıkılır.

2.1 çay kaşığı tuz limon suyunun içine eklenir.

3.Limon suyu ve tuz iyice karıştırıldıktan sonra soda ilave edilir.

4.Servis için nane, reyhan yaprakları ve buz küpleri kullanılabilir.

Churchill Faydaları Neler?

Ekşi ve hafif tuzlu olması nedeniyle Churchill, çoğu kişi için içimi kolay olmayan bir içecek olabilir. Ancak insan sağlığına olan faydaları göz önüne alındığında, aslında herkesin yapması gereken bir tarif olduğu söylenebilir. Ne için tüketildiği ve faydalarının neler olduğu ise çoğu kişinin merakını cezbeder. Churchill'in yararları arasında ise şunlar yer alır;

Su, mineral ve vitamin kaybını büyük oranda önler.

Vücudun elektrolit seviyesini dengede tutar.

Toksinleri atmayı sağlar.

Mide bulantısına karşı etkilidir.

Su kaybından dolayı oluşan yorgunluğu ve halsizliği giderir.

Bağırsaklar için yararlıdır.

Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır.

Dolaşım sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olur.