Çılbır nerenin yemeği? Çılbır yumurtası hangi yöreye ait bir yemektir?

Mutfağımızın önemli lezzetlerinden biri olan çılbır Osmanlı mutfağında da bir hayli sevilen yemeklerden biriydi. 15. yy'da Osmanlı padişahların kahvaltılarında tercih edilen çılbır, son yıllarda dünyanın da pek çok yerinde kendine yer bulmaktadır. İşte, çılbır yemeğine dair merak edilenler…

ÇILBIR NERENİN YEMEĞİ

Hem kahvaltılarda hem atıştırmalık olarak hem de meze tarzında tüketilebilen ve Türk mutfağına ait olan çılbır tek bir yöreden ziyade birçok yöreye ait ve pek çok sofrada kendine yer edinmiş bir yemek türüdür. Doğudan batıya kadar pek çok sofraya ait olan çılbırın ana malzemesi yumurtadır. Genel olarak Artvin yöresine ait bir yemek olarak bilinse de çılbır; Trakya, Kars, Van, Amasya gibi bölgelerde de sevilerek yapılan bir yemektir.

ÇILBIR YUMURTASI HANGİ YÖREYE AİT?

Ermenicede "yumurta" anlamına gelen yumurtası genellikle Artvin yöresine ait bir yemek olarak kabul edilmektedir. Trakya mutfağında da büyük ilgi gören çılbır yumurtası Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde kendine yer bulmaktadır.