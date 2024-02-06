Çıtır çıtır patates yapmanın sırrı! Kızartmanın içerisinde 1 çorba kaşığı eklerseniz...

İsterseniz ezilmiş, kızartılmış veya fırınlanmış olarak tercih edin, patateslerin masadaki yeri bambaşkadır. Herkesin patates kızartması yapmak için kendine özgü tüyoları olsa da şef Millie Simpson, patatesleri çıtır çıtır yapacak bir yöntem önerdi. Birlikte inceleyelim.
BEYAZ SİRKENİN SIRRI
Patates kızartması yaparken genellikle sebzeleri kaynatırken suya tuz eklenir, ancak Millie'ye göre, patateslerin mükemmel kıvamını elde etmenin anahtarı beyaz sirke. Çiğ patatesleri kaynatırken sadece bir çorba kaşığı beyaz sirke eklemenin yeterli olduğunu belirtti.
PARÇALANMAYI ÖNLEMEK
Millie'ye göre, bu yöntem patatesin parçalanmasını önler ve pişirildikten sonra puf puf olmasını sağlar. Ancak, yemeğinizi mükemmelleştirmek için doğru patates türünü seçmenin de önemli olduğunu unutmayın.
ISININ ÖNEMİ
Patateslerinizi haşlamadan önce fırını 240°C'ye ısıtın. Millie, her patateste gevreklik ve kabarıklık dengesi sağlamak için ısının çok önemli olduğunu vurguladı. Fırın ısınırken patatesleri soyun ve 50 mm'lik parçalar halinde kesin.
1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE EKLEYİN
Büyük bir tencereye soğuk su koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Isıyı azaltın ve patateslerin "yumuşayana kadar pişmesine" izin verin. Patatesleri kavurmadan önce pişmesini sağlayın.
KIZARTMA YAPARKEN DİKKAT!
Patatesleri sırayla yağa ekleyin ve kızgın yağın üzerine gezdirin. Yaklaşık 40 dakika altın kahverengi ve her tarafı gevrek olana kadar kızartın. İki ila üç kez çevirin ve ardından kabı tuzla baharatlayın.