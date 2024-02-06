Çıtır çıtır patates yapmanın sırrı! Kızartmanın içerisinde 1 çorba kaşığı eklerseniz...

Patates kızartırken ya da fırında pişirirken, yanlış teknik uyguladığımızda, yumuşak olmasını sağlayarak, hamurlaşmış bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Fakat çıtır çıtır olması için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte uygulamanız gereken o yöntem..

Giriş Tarihi: 06.02.2024 16:42 PAYLAŞ ABONE OL

İsterseniz ezilmiş, kızartılmış veya fırınlanmış olarak tercih edin, patateslerin masadaki yeri bambaşkadır. Herkesin patates kızartması yapmak için kendine özgü tüyoları olsa da şef Millie Simpson, patatesleri çıtır çıtır yapacak bir yöntem önerdi. Birlikte inceleyelim.

BEYAZ SİRKENİN SIRRI Patates kızartması yaparken genellikle sebzeleri kaynatırken suya tuz eklenir, ancak Millie'ye göre, patateslerin mükemmel kıvamını elde etmenin anahtarı beyaz sirke. Çiğ patatesleri kaynatırken sadece bir çorba kaşığı beyaz sirke eklemenin yeterli olduğunu belirtti.