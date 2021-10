Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar

Her şeyin fazlası zararlıdır diye bir atasözümüz vardır öncelikle onu hatırlatalım. Ardından tabi ki de çocukların şekere de tuza da hatta un a bile her bünyenin olduğu gibi ihtiyacı vardır. Ama az az ya da yerine başka alternatifler koyarak. Mesela çocuklar için tariflerimde en çok kullandığım ürün şeker yerine bal ya da pekmez. Un yerine fındık, badem ya da fıstık tozu. Çikolata koyacaksam mutlaka kakao oranı yüksek bitter çikolataları tercih ediyorum. Her zaman hayvansal bazlı ürünleri tercih etmeniz çok daha iyi olur. Kek yaparken kabartma tozu yerine karbonat ve kekin içerisinde mutlaka kuruyemiş ya da havuç, kabak gibi ürünler koymanızı tavsiye ederim. Bazen de o kekin kabarması için mecburen şeker kullanmalıyız ki kabarık bir kek elde edelim, bu sefer o şekeri tölore etmek için ise yanına koyduğunuz ürünlerin sağlıklı olması gerekir. Şimdi size tüm bunların da içinde olan 2 tarif vermek istiyorum. Bu tarifleri sizler istediğiniz gibi ürün içeriklerini değiştirebilirsiniz yani çeşitlendirebilirsiniz.