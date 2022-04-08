Dibi yanmış tencereyi 5 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem!

BULAŞIK TABLETİ KULLANIN

Oldukça pratik ve hızlı olan bu yöntem için tek ihtiyacınız olan bir adet bulaşık tableti ve sudur. Hızlı bir çözüm arayanlar tencerenin içerisine bulaşık tabletini yerleştirin. Ardından üzerini geçene kadar kaynar su dökün ve ocağa alıp kaynatın. Kaynama süresince kapağını kapatırsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Ardından tüm lekelerin çıktığını ve suyun bulandığını göreceksiniz. Pis suyu lavaboya döküp kalıntıları sünger yardımıyla kolayca çıkarabilirsiniz.