Doğal ve katkısız seçenek: Sade yağ! En lezzetli yemeklerin şahı...

Sade yağ, binlerce yıllık geçmişi olan ve özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan bir besindir. Yüksek süt yağı içeriği ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu yağ, sindirim sistemini destekler, pişirme sırasında serbest radikaller oluşturmaz ve kilo kontrolüne katkı sağlar. Doğallığı ve lezzetiyle sofralarda vazgeçilmez bir tercih haline gelmiştir. İşte sade yağ hakkında bilmeniz gereken her şey...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:02 PAYLAŞ ABONE OL

Yabancı dillerde 'ghee' olarak da bilinen sade yağ, Osmanlı'da 'revgan-i sade' şeklinde anılırdı. Türkçe'de ise saf yağ veya sade yağ olarak kendine yer buluyor. Sade yağ tuzsuz tereyağından, su ve yağsız kuru maddeleri uzaklaştırılarak elde ediliyor. Sonunda ise yüzde 99 oranında süt yağı barındıran sade yağ ortaya çıkıyor.





MİLATTAN ÖNCE BİLE VARDI

Sade yağın geçmişi sandığımızdan çok daha eski. O kadar ki ilk olarak milattan önce 2000 yılında kullanıldığına dair güçlü rivayetler var. Daha yakın zamanlara geldiğimizde ise özellikle Hindistan, Bangladeş ve Pakistan mutfaklarında kullanıldığını görüyoruz. Biraz Batı'ya uzandığımızda ise Fransız ve Türk mutfaklarında kendini gösteriyor. Türk mutfak kültüründe ise özellikle Osmanlı'da hem saray, hem de halk mutfaklarında yemekleri lezzetlendiriyor. Osmanlı saray ziyafetlerinin bu kadar dillere destan olmasında bir rolü vardır belki, kim bilir.

Sade yağ, tereyağının özüdür. Tereyağının üretim aşaması kabaca şöyledir:

Süt mayalanarak yoğurt elde edilir. Yoğurda su eklenir ve ayran yapılır.

Ayran ise tahtadan yapılan ve hayvan derisi ile kaplanan adına da yayık denen aletle uzun süre çalkanır ve sonunda tereyağı elde edilir.

Elde edilen tereyağı kısık ateşte içindeki süt ve su unsurlarından arındırıldığında geriye sadece yüzde 99 oranında yağ içeriği kalmış olur.