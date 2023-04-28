Dondurulmuş Balık Nasıl Çözülür? Dondurucudan Çıkan Buzlu Balık En Hızlı Nasıl Çözülür?

Dondurulmuş balık nasıl çözülür? Balık pişirmeden önce buzluktan çıkardınız ya da donmuş bir balık aldınız ama henüz çözülmedi mi? Donmuş balık nasıl çözülür, donmuş balık suda nasıl çözülür merak ediliyor. Balığı çözerken sağlığınız için de dikkatli olmalısınız. Bu yüzden dondurucudan çıkan balık oda sıcaklığında kaç saatte çözülür, suyun içinde nasıl çözülür işte sorularınızın yanıtı!

Dondurulmuş Balık Nasıl Çözülür? Dondurulmuş Balık Suda Mı Yoksa Oda Sıcaklığında Mı Çabuk Çözülür?

Dondurulmuş balığı çözdürmek için kullanılan yöntemler ürünün fazla ısınmasını, damla kaybını, dehidrasyonu ve bakteri üremesine zemin hazırlamayacak şekilde seçilmelidir.

Ortam sıcaklığının 20 dereceyi geçmemesine özen gösterilmelidir. Mikrodalga ile çözdürme işlemi balıktaki kalite kaybının en aza indiren yöntemlerden biridir. Dolayısıyla tavsiye edilen yöntemlerin başında mikrodalga ile çözündürme gelmektedir. Diğer yöntem ise eğer vaktiniz varsa dondurucudan çıkarttığınız balığı buzdolabınızın üst kısmına koyarak çözdürebilirsiniz. Ancak bu kadar vaktiniz yoksa oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Buzluktan çıkan balık tavuk ya da ete oranla daha kısa sürede yani 2-3 saat gibi bir zamanda çözülecektir. Diğer bir yöntem ise poşetin içine koyduğunuz balıklarınızı soğuk suda bekletmektir.