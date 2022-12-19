Düdüklüde Yemek Neden Daha Çabuk Pişer? Düdüklü Tencere İle Normal Tencere Arasındaki Fark Nedir, Normal Tencere Gibi Kullanılır Mı?

Düdüklü tencerede neden yemek daha çabuk pişer diye merak ediyorsanız konunun tenceredeki buhar basıncı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Düdüklü tencere ile normal tencere arasındaki fark da merak edilenler arasındadır. Düdüklü tencere normal tencere gibi kullanılır mı konusunu da merak edebilirsiniz. Düdüklü tencerede yemeklerin neden daha çabuk piştiği konusu fizik derslerinde dahi öğretilir. Konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Düdüklü Tencerede Neden Yemek Daha Çabuk Pişer?

Düdüklü tencere, fiziksel olarak da yemek pişirme mekanizması anlamında da normal tencerelerden farklı yapıdadır. Düdüklü tencereler, içinde yoğun basınç olması için kilit mekanizmasına sahip olan ürünlerdir. Düşüklü tencere içine atacağınız yiyeceklerin üzerine su koyarak buhar basıncı oluşturmanız gerekir. Sıcaklıkla birlikte tencere içinde ısınan su, yoğun buhar basıncı yaratır. Basıncın artması, suyun kaynama noktasının da gecikmesine neden olur. Bu nedenle yemeğe çok daha yüksek ısı verilir ve yemek çok daha çabuk pişer.

Düdüklü Tencere Normal Tencere Gibi Kullanılır Mı?

Düdüklü tencereler işlevsel ürünlerdir. Bu nedenle düdüklü tencerenizi normal tencere gibi kullanmanız da mümkündür. Düdüklü tencerenin kapağını kapatmadığınızda ya da klasik bir tencere kapağını üzerine kapattığınızda düdüklü tencereniz normal tencere gibi kullanılacaktır.

Düdüklü Tencere İle Normal Tencere Arasındaki Fark

Düdüklü tencere ile klasik tencereler arasındaki temel fark, klasik tencereler içine hava alırken düdüklü tencereler hava almaz. Hava almayan ortamda yoğun su buharı oluşur ve yemek çok daha çabuk pişer. Normal tencerelerde ise su, 100 derecede kaynar ve yemekler normal zamanında pişer. Fiziksel olarak da düdüklü tencere ile normal tencereler arasında fark vardır. Düdüklü tencerelerde güçlü bir kilit mekanizması bulunur. Bu mekanizma, hava almaz yapısı ile yoğun basınç oluşmasını sağlar.