Düdüklüyle Yapılan Yemekler – Düdüklü Tencerede Hangi Yemekler Yapılır, En Kolay Sebze ve Et Yemeği Tarifleri Neler?

Düdüklüyle yapılan yemekler pratik olmasının yanında çok lezzetlidir. Düdüklü tencerede hangi yemekler yapılır diye merak ediyorsanız öncelikle et yemeklerine yoğunlaşmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Kolay düdüklü tencere yemekleri ile yemeklerinizin nefasetini artırabilirsiniz. Düdüklüde et yemeği tarifi ile parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Düdüklü tencerede sebze yemekleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Düdüklüyle Yapılan Yemekler

Günümüzde hemen hemen her evde düdüklü tencere bulunur. Her ne kadar kapağının açılıp kapanması ustalık gerektirse de bu ürün ile çok lezzetli yemekler yapıldığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ev hanımlarının mutfakta en çok işine yarayan ekipmanların başında düdüklü tencereler yer alır.

Pişmesi için uzun süreye ihtiyaç duyulan yemekler, düdüklü tencere ile çok daha kısa sürede pişirilebilir. Bu tencerelerde hangi yemeklerin yapılabildiği de merak edilen konular arasındadır. Düdüklü tencerelerde çok çeşitli yemekler yapılabildiği gibi yemeğin rahatsız edici kokusunu engelleyen bir sistem de vardır. Yemeğin kokusunu dışarı vermeyen düdüklü tencere, yemeğin besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlar. Ayrıca büyük hazneye sahip olan düdüklü tencereler, çok nüfuslu ailelerin ihtiyaçlarını bile fazlasıyla karşılar.

Düdüklü Tencerede Hangi Yemekler Yapılır?

Düdüklü tencerelerde çok çeşitli yemekler yapılabilir. Yapılan yemeklerin başında et yemekleri gelir. Bunun yanında sebze yemekleri ve çorbalar için de bu ekipmanın nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki yemek önerileri ile düdüklü tencerede harikalar yaratabilirsiniz.

Tavuk Tandır

Tavuk eti, kırmızı ete nazaran daha kolay pişen bir et çeşididir. Buna rağmen etin pişmesi uzun zaman alabilir. Tavuk tandır, düdüklü tencerede pişirilecek yemeklerin başında yer alır. Dakikalar içerisinde yumuşacık ve lezzetli tavuğunuz pişecektir.

Mercimek Çorbası

Mercimek çorbası, besin değeri yüksek olan ve sıkça yapılan bir çorba türüdür. Düdüklü tencere sayesinde yüksek besin değerine sahip olan mercimek çorbasını kısa süre içerisinde hazırlayabilirsiniz.

Kuru Fasulye

Düdüklü tencerede yaygın olarak yapılan yemeklerden biri de kuru fasulyedir. Normal şartlarda çok zor pişen kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmaya gerek kalmadan düdüklü tencerede hazırlayabilirsiniz.

Nohut

Normal tencerelerde hazırlanması uzun süren yemeklerden biri de nohuttur. Düdüklü tencere, nohut pişirmek için de çok idealdir. Üstelik nohut son derece yumuşak ve kıvamında olacaktır.

Düdüklüde Et Yemeği Tarifi

Et yemeklerinde etin kıvamında ve yumuşak olması çok önemlidir. Bu da ancak düdüklü tencere ile istenen kıvama getirilir. Düdüklü tencerede pişen etleriniz hem çok yumuşak olacak hem de besin değeri yüksek olacaktır. Et yemekleri için aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alabilirsiniz.

Et Haşlama

Kemikli ya da kemiksiz etlerinizi düdüklü tencereye attığınızda yaklaşık 1 saatlik pişirme süresinden sonra etin ağzınıza layık kıvama ulaştığını göreceksiniz. Kemikli et, pişme süresinden sonra kolay bir şekilde kemiğinden ayrılacaktır.

Keşkek

Karadeniz Bölgesi'nin yöresel lezzetlerinden biri olan keşkek için en ideal mutfak gereci düdüklü tenceredir. Düdüklü tencere ile keşkek, içindeki et, soğan ve diğer garnitürler ile harika bir kıvama kavuşacaktır.

Hindi Tandır

Hindi de diğer et türleri gibi zor pişen bir yemektir. Düdüklü tencerenin içine istediğiniz garnitür ile birlikte hindi etini attığınızda, kısa süre içerisinde yemeğinizin piştiğini görebilirsiniz. hazırladığınız yemeklerin pratikliği kadar lezzetine de bayılacaksınız.