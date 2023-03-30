Ekşi Yoğurt Ne Yapılır? Ekşimiş Yoğurt Nasıl Değerlendirilir, Neler Yapılabilir?

Genellikle ev hanımları ekşi yoğurt ne yapılır sorusuyla karşı karşıya gelmektedir. Özellikle yaz aylarında yoğurdun çabuk ekşimesinden kaynaklı olarak ziyan olmasını istemezler. Bu sebepten ötürü ekşi yoğurttan ne yapılır merak ederler. Bu merakları gidermek adına araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda ekşimiş yoğurt nasıl değerlendirilir, yoğurt mayalanır mı sorularının cevabı da mevcut. İçeriğimizin devamında tüm bunlarla beraber ekşi yoğurt ne yapılır konusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yoğurt Nasıl Ekşir?

Streptecoccus ve lactobacillus tipi bakteriler yoğurt kültürünü meydana getiren iki temel organizma grubu. Mayalayacağınız yoğurdun tadı, kokusu ve ne kadar lezzetli olacağı bu iki bakterinin dengeli ve uyum içerisinde birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Eğer streptecoccus bakterisi bir tık fazla olursa yoğurttan beklenen ekşilik istenilen miktarda olmaz ve bunun sonucu olarak da yoğurdunuz tatlımsı olur. Şayet lactobacillus bakterisi fazla olursa da bu sefer mayaladığınız yoğurdun tadı direkt ekşi olur.

Sıcak ortamda hızlıca gelişen lactobacillus bakterisi, mayalanacak olan sütte sıcaklık kontrolü doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde hızlıca çoğalır ve yoğurdun ekşimesine neden olur. Olması gerektiği kadar taze olmayan süt veya maya kullanımı da yoğurdun daha çabuk ekşimesinin sebeplerinden biri olabilir. O zaman bu durumda yoğurdun ekşimemesi için ne yapmalıyız?

- Mayalayacağınız sütün taze olmasına dikkat edin.

- Kullanacağınız mayanın taze olmasından yani ekşi ve bozuk olmadığından emin olun.

- Yoğurdu porsiyonluk olacak şekilde tercihen cam veya toprak kaplarda yapmaya özen gösterin.

- Mayaladığınız yoğurdu ağzı kapalı olacak şekilde buzdolabında saklayın.

- Mayalamaya başlayacağınız zaman sütün ilk sıcaklığına, mayalanma esnasında ve buzdolabında doğru ısı ve saklama koşullarına dikkat edin.

- Kullanırken ağızlarını açık bırakmamaya ve içerisine kirli kaşık değdirmemeye özen gösterin.

- Azar azar yapın ve çabuk tüketin.

Ekşi Yoğurt Ne Yapılır?

Mayaladığınız yoğurdu doğru şartlar altında saklayarak mümkün olan en uzun süre tüketime uygun halde tutulabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda alınan önlemlerin dışında yoğurt ekşiyebilmektedir. Ekşi yoğurt çeşitli yöntemler ile tüketime uygun hale getirilebilir. Ekşi yoğurdun nasıl değerlendirilebileceğini maddeler sunduk.

Ekşi Yoğurttan Lor Peyniri Tarifi

Malzemeler

- 2 kilo kadar ekşimiş yoğurt

- Az tuz

Yapılışı

- Ekşi yoğurdu bir tencereye alıp içine dilediğiniz miktarda tuz ekleyin.

- Orta ateşte 15 dakika kadar pişirin.

- Yoğurdun sudan ayrıldığı zaman altını kapatın ve ılımasını bekleyin.

- Daha sonra tülbent yada benzeri bir eşyanın içine alın ve ağzını sıkıca bağlayın.

- Peynir suyunun tamamen çıkması için üzerine ağırlık koyabilirsiniz.

- Tülbendi bu şekilde 6 saat civarı bekletin ve bu süre sonunda yaptığınız lor hazır olacaktır.

Ekşimiş Yoğurttan Peynir Tarifi

Malzemeler

- Ekşimiş yoğurt

- Tuz

- Çörek otu

Yapılışı

- Ekşiyen yoğurdu tencere alıp kaynamaya bırakın.

- Kaynamanın ardından suyunun üste çıkması bekleyip ardından bir kevgir yardımıyla süzdürün.

- Dilediğiniz miktarda tuz ve çörek otu ilave edilerek bir saklama kabı içerisine koyun.

- Soğuduktan sonra peyniriniz tüketilmeye hazır olacaktır.

Ekşimiş Yoğurttan Çorba Tarifi

Malzemeler

- 2,5 su bardağı evde ekşiyen yoğurt.( yoksa normal yoğurtta kullanabilirsiniz.)

- 1 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- Tuz

- Karabiber

- 1 su bardağından az pirinç

- Yaklaşık 1 lt su

- Üzeri için yağ ve nane

Yapılışı

- Pirinçleri nişastasından ayrılana kadar yıkayın.

- Tencereye suyumuzu ekleyerek ocağa alın.

- Kaynadıktan sonra ise pirinçleri ilave edin.

- Bu sırada bir karıştırma kabında yoğurt, yumurta, un, karabiber ve tuzu iyice çırpın.

- Pirinçleriniz piştikten sonra pirinçli sudan, hazırladığınız yoğurtlu karışıma 2 kepçe kadar dökün yani temperleme işlemi uygulayın.

- Hazırladığınız karışıma pirinç suyunu döktükten sonra su ve karışımın iyice birbirine geçtiğinden emin olun.

- Karışımı tencereye dökün ve karıştırmaya devam edin.

- Altı kısık bir şekilde 5 dakika daha kaynatın.

- Servis etmeden önce tereyağını eritip naneyle harmanlayın ve servis edeceğiniz zaman çorbamızın üzerine döküp tatlandırın.