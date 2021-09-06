Erkekler en çok hangi tatlı türünü seviyor?

Çikolata ile yapılan araştırmalar gösteriyor ki, görsel uzamsal hafızayı ve zekayı, çalışma belleğini, tarama ve izlemeyi soyut akıl yürütmeyi geliştiriyor. Mutluluk hormonunu yükseltip etrafta gülücükler atarak gezmeni sağlıyor.

Erkeklerin tercihi çok fazla çikolata olmasa da şerbetli tatlılara daha çok eğilimleri var. Şerbetli tatlıların hem doyuruculuk açısından hem de içinde barındırdığı şeker oranından dolayı erkekler daha çok şerbetli tatlıları seçiyor. Bir erkek vücudu kadın vücuduna oranla daha gelişmiştir. İstek ve yeme arzusu da bu doğrultuda daha gelişmiştir.

Kadınların genel tercihi sütlü ve hafif tatlılardan oluşurken erkekler tam tersi bir tercih sergiler. Kan dolaşımlarını hızlandırıcı şerbetli tatlılar da tok tutumu daha fazla olduğu için tercih edilen tatlılar arasına giriyor.