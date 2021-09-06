Erkekler en çok hangi tatlı türünü seviyor?

Çikolata ile yapılan araştırmalar gösteriyor ki, görsel uzamsal hafızayı ve zekayı, çalışma belleğini, tarama ve izlemeyi soyut akıl yürütmeyi geliştiriyor. Mutluluk hormonunu yükseltip etrafta gülücükler atarak gezmeni sağlıyor.
Erkeklerin tercihi çok fazla çikolata olmasa da şerbetli tatlılara daha çok eğilimleri var. Şerbetli tatlıların hem doyuruculuk açısından hem de içinde barındırdığı şeker oranından dolayı erkekler daha çok şerbetli tatlıları seçiyor. Bir erkek vücudu kadın vücuduna oranla daha gelişmiştir. İstek ve yeme arzusu da bu doğrultuda daha gelişmiştir.
Kadınların genel tercihi sütlü ve hafif tatlılardan oluşurken erkekler tam tersi bir tercih sergiler. Kan dolaşımlarını hızlandırıcı şerbetli tatlılar da tok tutumu daha fazla olduğu için tercih edilen tatlılar arasına giriyor.
ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA AGRESİF OLABİLİYORLAR
Günümüzde künefecilerin, baklavacıların bu denli çoğalması da erkeklerin bu tercihlerini etkiliyor. Normalde uzmanların yaptığı birçok araştırmaya göre, baklavanın insan vücuduna herhangi bir yararı yoktur. Kan şekerinin artmasına ve ani düşüşlere neden olur. Bu da ruhsal dengesizliklere, baş ağrısına, tatlı ve acıkma krizlerine yol açar. İşte tam da bu şeker düşmesinden dolayı erkekler kadınlara oranla daha agresif olabiliyorlar.
Sütlü tatlıları tercih eden erkeler ise daha mülayim ve sakin olduğu gözlenmiş. Sebebi ise annelerimizin bizleri küçükken muhallebi ile beslemeleri. Erkekler direk kendilerini anneleri ile bağ kurduğu o çocukluk anlarına geri gidiyor. Bu da onları yatıştırıp daha sakin kalmalarını sağlıyor.