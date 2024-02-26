Ev yapımı krokanlar: Lezzet dolu tariflerle atıştırmalık keyfi!

2 çay bardağı kavrulmuş susam

3 çay bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

1 su bardağı şeker

1 su bardağı fındık

3-4 damla limon suyu

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bayramlarda ve özel günlerde misafirlerimize ikram etmek üzere, meraklısı çok olan krokanı evde yapmayı deniyoruz. Şimdi efsanevi krokan tarifleri vermeden önce, krokanın ne olduğunu açıklayalım. Krokan; toz şekerin ocak üzerinde karamelize edilip fındık, yer fıstığı, ceviz içi,badem içi, susam, Antep fıstığı, kuru üzüm, kuru kayısı ve bal ilave edilip karıştırılarak soğutulmasıyla elde edilen gevrek, kıtır bir yiyecektir. Krokan yapımında mutfaklarımızda genelde toz şeker kullanılır. Krokan hazırlandıktan sonra soğutulması için yağlı kağıt üzerine dökülerek yayılır, ya da mermer üzeri margarinle yağlanarak üzerine krokan yayılır. Aslında yapımı son derece kolay olan ve bir o kadar da sevilen bu şekerleme hakkında sıkıntı çeken varsa veya 'Şimdiye kadar hiç krokan yapmadım' diyorsanız, bugünden sonra artık yapacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...Susam kavrulmamışsa 10 dakika tavada kavuruyoruz. Şekeri teflon tavaya alıyoruz. Limon suyunu da katıp kısık ateşte karamelize ediyoruz. Bu arada yağlı kağıttan büyükçe iki parça kesiyoruz. Şeker tamamen eriyince ocağın altını kapatıp susamı ekleyip hızlıca karıştırıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine döküp diğer yağlı kağıdı üstüne kapatıp merdane ile düzleştiriyoruz. Hemen büyük bir bıçakla istediğimiz gibi kesiyoruz.Keserken hızlı hareket edilmeli, çok çabuk sertleşiyor. Kesmezseniz sertleştikten sonra elinizle parçalara bölebilirsiniz.

YAPILIŞI: Teflon tavaya şekeri ve fındığı alıyoruz. Kenarlardan şeker erimeye başlayınca tahta bir kaşıkla karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Şeker eriyince içine limon damlatıp bir dakika daha pişiriyoruz. Mermer bir tezgahın üzerini sıvı yağ ile yağlayıp karışımımızı bu yağlanmış yere döküp yayıyoruz. 10 dakika kadar bekleyip bir kenarından elimizle hafifçe kaldırıyoruz. Krokan tamamen katılaşmışsa elimizle istediğimiz büyüklükte kırıyoruz.



PÜF NOKTASI

Krokanları sakın açıkta bırakmayın. Nemlenip yapış yapış bir hal alır. Hep ağzı kapalı bir kavanozda saklayın.





FISTIK KROKAN



MALZEMELER

1 su bardağı fıstık

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

Şeker ve tereyağını teflon tavada eritip fıstıkları ilave ediyoruz. Karamel kıvamına gelene kadar karıştırıp ateşten alıyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye döküyoruz. Soğuduğu zaman hazır oluyor.