Fajita nerenin yemeği? Fajita hangi ülkede meşhur?

Ana malzemesi et olan, özel bir ekmekle ile sunulan fajita dünya çapında meşhur olmuş, sevilen bir yemektir. Sadece et ile değil tavuk ve karides kullanılarak da yapılabilen yemek, Türk mutfağında da oldukça ilgi görmektedir. İşte, fajitaya dair merak edilenler…

FATİJA NERENİN YEMEĞİ?

Fajita, Meksika mutfağına ait bir etli yemek türüdür. Orijinal olarak dana eti ile yapılan yemek günümüzde tavuk ve karides ile yapılmaktadır. Yemek tortilla ekmeği ile birlikte servis edilmektedir.

FAJİTA HANGİ ÜLKEDE MEŞHUR?

Fajita; özellikle Meksika olmak üzere Latin Amerika ülkeleri genelinde ve ayrıca İspanya ve Arap mutfaklarında da kendisine yer edinmiş meşhur bir lezzettir.

FAJİTA DANANIN NERESİDİR?

Fajita, İspanyolcada "etin en güzel hali" anlamına gelmektedir. Dana eti ile yapılan fajita yemeğinde bonfile kullanılmaktadır. Bonfile et hayvanın sırt kısmında bulunan en yağsız ve en yumuşak yeridir.

FAJİTA HANGİ ETTEN YAPILIR?

Meksika mutfağının en meşhur yemeklerinden olan ve Türk mutfağında da kendisine yer bulan fajita, bonfile etten yapılan bir yemektir. Fajita ayrıca tavuk ve karides kullanılarak da yapılan bir yemektir.